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紅毛猩猩3個月大！每天「體能訓練」壯手臂：想見媽媽了

▲紅毛猩猩3個月大了，每天體能訓練壯手臂：「想見媽媽了」。（圖／臺北市立動物園授權提供）
▲紅毛猩猩3個月大了，每天體能訓練壯手臂：「想見媽媽了」。（圖／臺北市立動物園授權提供）

編輯中心/綜合報導

2022-09-30 13:30:47

臺北市立動物園內，今年六月初誕生、由人工哺育的紅毛猩猩寶寶「秀彩」，轉眼間已經三個月大，成長速度驚人，除了能坐能爬外，保育員也開始著手為寶寶轉換食性，以一日三餐的奶水搭配由地瓜、南瓜、紅蘿蔔、本島萵苣等蔬菜打成泥的副食品。平時保育員也會切紅蘿蔔條或菜葉，讓「秀彩」放進嘴裡吸吮，藉此訓練咀嚼能力，儘管秀彩目前尚未長出牙齒，然而一遇到喜歡的蔬菜，依然是吸得津津有味。

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▲野外的紅毛猩猩通常至七、八歲才會徹底脫離哺乳期，從母親身邊獨立。（圖／臺北市立動物園授權提供，鄭治琳攝）
▲野外的紅毛猩猩通常至七、八歲才會徹底脫離哺乳期，從母親身邊獨立。（圖／臺北市立動物園授權提供，鄭治琳攝）
除了營養均衡的每日三餐，體能訓練是秀彩另一項不容錯過的重要日課。野外的紅毛猩猩寶寶大約在三、四個月大時，就有能力緩慢移動，此時幼猿下肢的肌肉尚未茁壯，主要藉由雙臂和手指來抓握攀爬；野生的紅毛猩猩媽媽會耗費多年時間，手把手教導孩子穿梭樹林的技能，研究人員甚至曾經觀察到圈養族群裡，有紅毛猩猩媽媽會嚴格扳開孩子緊扒的手指，將其從懷裡移至攀爬架上，鍛練幼猿手臂的肌耐力，培養「猿生」必備的生存技能。

▲紅毛猩猩寶寶在三、四個月大時，下肢的肌肉尚未茁壯，主要藉由雙臂和手指來抓握攀爬。（圖／臺北市立動物園授權提供）
▲紅毛猩猩寶寶在三、四個月大時，下肢的肌肉尚未茁壯，主要藉由雙臂和手指來抓握攀爬。（圖／臺北市立動物園授權提供）
保育員模仿紅毛猩猩媽媽的指導原則，在欄舍內搭製木棍、掛繩及網目，作為秀彩攀爬的教具。秀彩每天必須透過肢體練習，以手指緊抓掛繩、木棍，在半空中運用背肌和二頭肌對抗地心引力，上進的秀彩甚至會奮力抬起雙腿試圖勾住繩索，當耐力到達極限，便發出小小的叫聲，讓保育員趕緊伸手接住牠。有時「秀彩」會因為保育員就近身旁，鋪墊在下方的柔軟嬰兒床墊使牠備感安心，於是迅速放棄堅持，直接鬆手倒回毛毯和棉被之中；偶一為之，秀彩也會賣力到連奶都來不及喝上一口，便用光精力窩在保育員懷裡呼呼大睡。

保育員透露，目前秀彩的攀爬程度相當於幼猿四個月大的能力，儘管腳的抓握尚不成熟，時常上得了網目卻下不來，但已經是進度超前的資優寶寶。透過這些體能訓練課程，保育員期盼秀彩能在滿六個月之際學會獨立移動，盡早回歸到媽媽「可秀」身邊，共同展開群體生活。

▲鍛練手臂的肌耐力，是幼猿必備的生存技能。（圖／臺北市立動物園授權提供，鄭治琳攝）
▲鍛練手臂的肌耐力，是幼猿必備的生存技能。（圖／臺北市立動物園授權提供，鄭治琳攝）
據研究，野外的紅毛猩猩通常至七、八歲才會徹底脫離哺乳期，從母親身邊獨立。比起其他野生靈長類，紅毛猩猩的童年期異常漫長，繁殖速度因而緩慢，同時熱帶雨林的開發更導致紅毛猩猩族群大量消失，動物園在分享秀彩成長過程的同時，也邀請大家藉此一同關注紅毛猩猩在野外所面臨的生存危機。

10/4適逢「世界動物日」與「國際動物園保育員日」，臺北市動物保護處與臺北市立動物園為響應對動物福祉的重視，將於10/1在動物園內舉辦「世界動物日」活動，透過精彩表演、保育市集、野台開講、手作工坊，歡迎大小朋友一起瞭解我們周遭的野生動物朋友，學習尊重自然生態，共構一個人類與動物友善相處的美好環境！（編輯：李惠婷） 

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