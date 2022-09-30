紅毛猩猩3個月大！每天「體能訓練」壯手臂：想見媽媽了

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保育員模仿紅毛猩猩媽媽的指導原則，在欄舍內搭製木棍、掛繩及網目，作為秀彩攀爬的教具。秀彩每天必須透過肢體練習，以手指緊抓掛繩、木棍，在半空中運用背肌和二頭肌對抗地心引力，上進的秀彩甚至會奮力抬起雙腿試圖勾住繩索，當耐力到達極限，便發出小小的叫聲，讓保育員趕緊伸手接住牠。有時「秀彩」會因為保育員就近身旁，鋪墊在下方的柔軟嬰兒床墊使牠備感安心，於是迅速放棄堅持，直接鬆手倒回毛毯和棉被之中；偶一為之，秀彩也會賣力到連奶都來不及喝上一口，便用光精力窩在保育員懷裡呼呼大睡。
保育員透露，目前秀彩的攀爬程度相當於幼猿四個月大的能力，儘管腳的抓握尚不成熟，時常上得了網目卻下不來，但已經是進度超前的資優寶寶。透過這些體能訓練課程，保育員期盼秀彩能在滿六個月之際學會獨立移動，盡早回歸到媽媽「可秀」身邊，共同展開群體生活。
據研究，野外的紅毛猩猩通常至七、八歲才會徹底脫離哺乳期，從母親身邊獨立。比起其他野生靈長類，紅毛猩猩的童年期異常漫長，繁殖速度因而緩慢，同時熱帶雨林的開發更導致紅毛猩猩族群大量消失，動物園在分享秀彩成長過程的同時，也邀請大家藉此一同關注紅毛猩猩在野外所面臨的生存危機。
10/4適逢「世界動物日」與「國際動物園保育員日」，臺北市動物保護處與臺北市立動物園為響應對動物福祉的重視，將於10/1在動物園內舉辦「世界動物日」活動，透過精彩表演、保育市集、野台開講、手作工坊，歡迎大小朋友一起瞭解我們周遭的野生動物朋友，學習尊重自然生態，共構一個人類與動物友善相處的美好環境！（編輯：李惠婷）