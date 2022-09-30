熱到凍未條！上班族午餐直接叫外送 「5縣市」高溫續飆
受到副熱帶高壓影響，台灣今（30）日各地都是晴到多雲、溫暖偏熱的好天氣，不過這中午的太陽也太殺了！根據中央氣象局資料顯示，截至下午1點，今日全台最高溫出現在高雄旗津上午10點多的攝氏36.8度，目前預估到中午前後，臺北市、南投縣將會有連續出現攝氏36度高溫的機率，其餘新北市、嘉義市、臺東縣等地區也需留意氣溫可能達攝氏36度以上，氣象局持續關注最新動態。
今日天氣晴朗炎熱，中央氣象局在下午1:05分發布高溫燈號資訊，中午前後臺北市、南投縣地區為橙色燈號（氣溫達攝氏36度以上且持續3日以上；或氣溫達38°C以上），有連續出現36度高溫的機率。新北市、嘉義市、臺東縣地區為黃色燈號（氣溫達攝氏36度以上），民眾請避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。
在台北工作的上班族游先生向《NOWnews今日新聞》記者表示，中午高溫熱得受不了，「原本想和同事出門買午餐，腳一踏出去直接收回，手機一拿就開始訂外送」。氣象局指出，今天和週末天氣依舊晴朗䅰定，且下週一和二（10/3、10/4）受到高壓直接籠罩，台灣整體感受會更加炎熱，但下週三東北季風增強後，一開始水氣較多，北部及東北部氣溫稍降，也會出現局部短暫雨，中南部則較無影響，但到了下週五和國慶連假，雖然東北季風仍持續影響，但由於挾帶的水氣偏少，降雨也就非常不明顯。
今日天氣部分，台灣都是晴到多雲，各地高溫落在攝氏33~35度，大台北地區、南投縣、台東縣局部高溫可能來到攝氏36度，中午這3個地區紫外線可能達過量的等級，一定要特別留意。降雨方面，白天各地晴朗，僅有西半部山區和高屏平地會有降雨，但水氣少、對流不明顯，雨勢也較局部。
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