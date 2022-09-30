大S穿浴袍幫具俊曄刮鬍子 大方介紹：這是我的新老公
大S（徐熙媛）與具俊曄遲了24年的真愛旅程感動不少人，不過夫妻倆不急著同框放閃，從先前婚禮照片曝光，近日兩人公開合體拍時尚雜誌，過程中，小倆口的手無時無刻都緊緊牽著，大S說：「如果老了真的有人生跑馬燈，我腦海中浮現的臉一定是他（具俊曄）。」
據《Vogue Taiwan》報導，大S夫妻受邀登上10月雜誌封面，請來女攝影師鍾靈掌鏡，可見大S和具俊曄穿上精品華服，女生豪邁開腳坐在桌上，一隻高跟鞋掉落，男生雙腳前後交叉站立，姿態妖嬈，一剛一柔，完美結合，兩人還換上成套西裝吃爆米花，最特別的是浴袍造型，大S從後方替具俊曄刮鬍，他緊握老婆的手，秀出婚戒。
報導指出，大S還原和具俊曄那通關鍵復合電話的內容，「他在電話裡問我要不要嫁給他，我說，怎麼我們都這麼老了你才問我？你20年前就應該要問我這句話了！」拍攝當天，大S牽著具俊曄的手到攝影棚，笑臉盈盈地跟攝影師說：「嗨，好久不見，跟你介紹一下，這是我的新老公。」拍攝時只要對望，小倆口就會不自覺微笑，大S說裙子好重，具俊曄直接把她抱起來。
具俊曄近來在飾品廣告中表示，大S依舊是他24年前看到的少女模樣，「那天她衝向我、緊抱我的那一刻，我想我前世一定拯救地球，今生才能娶到她」，並強調「我沒那麼多時間了，此生，我都會愛她剩過我自己」，片中他騎重機，飆速過S型彎道，象徵餘生將投奔向大S，令人動容。（編輯：楊穎軒）