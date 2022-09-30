16歲少女北宜車禍身亡！「10小時前」貼文曝 開玩笑成真
新北市一名周姓少女（16歲）今（30）日上午9時許，無照騎乘機車到北宜公路兜風，結果在一處右彎失控自摔，遭到水泥車輾過，警消到場時，周女已失去心跳倒臥血泊中，緊急送往萬芳醫院仍宣告不治。然而周女出發前的貼文也被翻出，與友人開玩笑說「哈哈哈哈我會被撞死」沒想到一語成讖。
據了解，周姓少女今天一早向男友表示，自己心情不好想去跑山兜風，借到機車之後便獨自一人前往北宜公路，但卻遇上死劫，在一處右彎卻失控自摔，遭到水泥車輾過，送醫搶救後不治，經查水泥車駕駛並無酒駕，詳細事故原因將調閱監視器釐清。
而該名周姓少女的社群也被車友們找出，她在10小時前發文跟朋友討論「可以告訴我魅力（車種）怎麼跑山嗎？」朋友則開玩笑回應「我教你，記得上山到坪林都走對向就好了，這樣比較符合魅力的特色」而周女則回應「X不要靠X！超好笑」還打上限時動態說「超好笑又夠屁，哈哈哈哈哈，我會被撞死」沒想到一語成讖。
除此之外在8小時清晨時出門時，周姓少女也有發文，並且在社群動態寫下「上去北宜之前先來適應車子」打卡人在「烏來公車總站」，隨後上了道路後也打卡說「於是我來了，魅力有夠難騎，有在飄」隨後就傳出意外，讓不少網友感嘆「騎車真的要非常小心.....還有不要無照駕駛.....」。（編輯：張嘉哲）