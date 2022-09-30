中市國漫館易址　議員憂市府「無配套」

文化部在台中打造國家漫畫博物館，預計投入高達 35 億元預算傳「生變」，民進黨市議員鄭功進指出，國漫館原訂落腳台中帝國糖廠及新民街倉庫群，卻在產權爭議及文資修復再利用點交進度緩慢等總總原因被迫「易址」，不僅取消了帝糖新建館舍的經費連新民街倉庫群的修復經費也一併泡湯，卻看不到台中市府提配套措施爭取國漫館續留台中。

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新聞局長鄭照新表示，今年八月文化部有跟市府及新聞局開會，針對帝國糖廠原為五十年無償使用，變成永久無償撥用，這部分也完全配合，目前文化部正擬定新計畫，台中也爭取國漫館續留台中。

鄭功進表示，往年的台中國際動漫博覽會，都是辦在南區復興路酒廠轉型的文資園區，今年首度移師到尚未完成修復再利用的二代台中火車站進行策展，地方居民本來以為這是為了國漫館即將要進駐台中新民街倉庫群的保溫計畫，沒想到卻反而成為告別作，鐵路高架六年即將過去，平面上既有的老舊文資，絲毫看不見修復再利用的相關進展，周邊居民甚至笑稱根本就是遲緩。

鄭功進指出，不論國漫館到底來不來，台中市民只看到盧市府的相關團隊，面對周邊具有文資身分的無形文化財，根本不聞不問的消極態度，除了樣樣靠中央，面對突如其來的易址決議，也絲毫沒有相關配套政策，不少文史工作者，都私下在抱怨，那我們究竟選市長要幹嘛？乾脆全部點交給中央指派算了。

鄭功進強調，每年市府新聞局花費 100 萬打造動漫之都城市意象、 150 萬補助國內漫畫家創作扶植還有高達 625 萬辦理國際動漫博覽會，零零總總近千萬的預算，市民近乎無敢，就連新聞局長自己都達不出今年的動漫之都城市意象到底作什麼、作在哪，更遑論他能帶來什麼可期待的城市光榮感。

新聞局長鄭照新表示，中央建議文化部經費為 10.8 億元，但這為上個方案的經費，現在新的方案為多少經費尚不可知，正在擬訂中，台中市會努力爭取經費，也希望中央能核准更多預算。