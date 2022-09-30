響應交通安全月　靖娟基金會籲：從教育落實正確觀念

據交通部統計，近五年(106-110年)每年平均有24,309名6-17歲兒少因交通事故傷亡，意即每天有66位兒少在交通事故中傷亡。進一步區分國小、國中、高中三階段，除乘客角色外，國小最容易發生行人事故、國中為自行車事故，高中為機車事故，因此對應事故量，交通部優先針對高風險的情境，研發相關教育素材，並偕同教育部持續在學校中進行推動。
靖娟基金會林月琴執行長表示，靖娟從103年起，就透過訓練小黃帽志工講師進班教學、製作與發送交通安全遊戲書等方式，將交通安全觀念導入學校與家庭。臺灣交通環境複雜，近年雖不斷強調改善交通環境，但倘若未進行安全教育之扎根，提供正確觀念，從小改變其用路行為，仍不易改善兒少事故傷亡之問題。過去韓國的交通死傷人數比臺灣更高，但透過國家力量推動道安卡通等教育宣導，5年來兒童傷亡數已下降一半，可見只要開始做就能看到成效！
活動當天賴清德副總統也特地蒞臨現場，以交安總隊長的身份，呼籲全民共同重視交通安全教育，賴清德副總統表示：「臺灣正面臨少子化的危機，聯合國兒童權利公約(CRC)當中的生存及發展權，也都非常強調兒童道安，因此政府現在也持續在交通安全的議題上努力，工程、執法、教育都不可缺少，相信國人的素質很高，一定有能力可以養成更好的交通素養與文化。」交通部陳彥伯次長、教育部林騰蛟次長，也於活動現場化身交安大隊長，與北市銘傳國小的學童，示範行人穿越與騎乘自行車之安全重點，以保障各類用路人的安全。
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