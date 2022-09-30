救台股！金管會調降借券賣出數量、提高融券保證金成數
台股今（30）日收盤再跌109.68點，收在13424.58點，金管會下午宣布祭出2大救市措施，10月1日起調降每日盤中借券賣出委託數量為20%，還有調整上市。櫃有價證券的最低融券保證金成數由90%調整為100%。
金管會證期局長張振山表示，近期受烏俄戰爭推升通膨、金融市場主要國家加速升息等國際政經情勢不確定性因素影響，造成證券市場波動，為維持證券交易市場之秩序及穩定，保障投資人權益，因此，自今年10月1日起調降每日盤中借券賣出委託數量及拉高融券保證金成數。
在調降每日盤中借券賣出委託數量部分，張振山說，由原不超過該種有價證券前30個營業日的日平均成交數量之30%調降為20%，但證券商因發行認售權證、指數投資證券、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求、或證券商擔任股票造市者提供買賣報價或避險需求之借券賣出，得不受限制。
至於上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數由90%調整為100%。張振山強調，金管會將持續密切關注國內外金融情勢及證券交易市場動向，並將適時審慎評估及進行應變。