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疫情仍高峰！羅一鈞示警：重症集中5歲以下、沒打疫苗幼兒

疫情仍高峰！羅一鈞示警：重症集中5歲以下、沒打疫苗幼兒
疫情仍高峰！羅一鈞示警：重症集中5歲以下、沒打疫苗幼兒

健康醫療網

2022-09-30 16:01:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增43,505例COVID-19確定病例，分別為43,280例本土個案及225例境外移入；另確診個案中新增50例死亡。疫情監測組組長周志浩表示，今日本土確診比起前一天來得少，但比起上週五的數目，仍有增加的現象，因此目前疫情還在高峰期，民眾還是要做好健康防護措施，打疫苗、戴口罩、勤洗手等措施。

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各縣市個案分布

  • 新北市8,840例
  • 臺中市5,789例
  • 臺北市4,672例
  • 桃園市4,570例
  • 高雄市3,986例
  • 臺南市2,807例
  • 彰化縣2,258例
  • 新竹縣1,220例
  • 屏東縣1,130例
  • 苗栗縣1,077例
  • 新竹市1,048例
  • 宜蘭縣1,030例
  • 雲林縣1,008例
  • 南投縣791例
  • 基隆市725例
  • 嘉義縣652例
  • 花蓮縣555例
  • 嘉義市453例
  • 臺東縣366例
  • 金門縣147例
  • 澎湖縣142例
  • 連江縣14例
3例4旬死亡個案具慢性病史　併發肺炎、心腎衰竭

指揮中心指出，今日新增50例本土病例死亡個案，為31例男性、19例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、46例具慢性病史、34例未接種3劑以上COVID-19疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日較年輕的死亡個案中，有3位是40多歲，本身有肝硬化、酒精性疾病，或甲狀腺疾病，分別在染疫後引發肺炎、心腎衰竭而不幸過世。

2歲女童MIS-C重症　僅接種過一劑疫苗

另新增1例兒童MIS-C重症個案，羅一鈞說明，該案是一名2歲女童，本身無慢性病史，曾接種1劑疫苗，8/10確診過新冠肺炎，9/22開始有發燒、腹痛、腹瀉、嘔吐等腸胃症狀，9/26送往急診，當時除了懷疑腸胃炎，因檢查到草莓舌以及發炎指數升高，所以也懷疑是MIS-C而住院，住院治療後病情改善，目前在一般病房中，預計近期即可出院。

羅一鈞表示，今年以來累積12歲以下兒童重症個案為234例，其中151例為MIS-C，腦炎及肺炎則是排名第二、第三，其中0-5歲的兒童佔66%，另外三分之一是6歲以上。另外，234例重症個案中，有8成以上（193例）並未接種過任何一劑疫苗，「目前的重症仍集中在5歲以下幼兒以及沒有接種疫苗的小朋友為主，提醒家長盡快帶幼兒接種疫苗，增強染疫後出現重症的預防效果。」



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55305

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