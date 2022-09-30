疫情仍高峰！羅一鈞示警：重症集中5歲以下、沒打疫苗幼兒

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- 新北市8,840例
- 臺中市5,789例
- 臺北市4,672例
- 桃園市4,570例
- 高雄市3,986例
- 臺南市2,807例
- 彰化縣2,258例
- 新竹縣1,220例
- 屏東縣1,130例
- 苗栗縣1,077例
- 新竹市1,048例
- 宜蘭縣1,030例
- 雲林縣1,008例
- 南投縣791例
- 基隆市725例
- 嘉義縣652例
- 花蓮縣555例
- 嘉義市453例
- 臺東縣366例
- 金門縣147例
- 澎湖縣142例
- 連江縣14例
指揮中心指出，今日新增50例本土病例死亡個案，為31例男性、19例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、46例具慢性病史、34例未接種3劑以上COVID-19疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日較年輕的死亡個案中，有3位是40多歲，本身有肝硬化、酒精性疾病，或甲狀腺疾病，分別在染疫後引發肺炎、心腎衰竭而不幸過世。
2歲女童MIS-C重症 僅接種過一劑疫苗
另新增1例兒童MIS-C重症個案，羅一鈞說明，該案是一名2歲女童，本身無慢性病史，曾接種1劑疫苗，8/10確診過新冠肺炎，9/22開始有發燒、腹痛、腹瀉、嘔吐等腸胃症狀，9/26送往急診，當時除了懷疑腸胃炎，因檢查到草莓舌以及發炎指數升高，所以也懷疑是MIS-C而住院，住院治療後病情改善，目前在一般病房中，預計近期即可出院。
羅一鈞表示，今年以來累積12歲以下兒童重症個案為234例，其中151例為MIS-C，腦炎及肺炎則是排名第二、第三，其中0-5歲的兒童佔66%，另外三分之一是6歲以上。另外，234例重症個案中，有8成以上（193例）並未接種過任何一劑疫苗，「目前的重症仍集中在5歲以下幼兒以及沒有接種疫苗的小朋友為主，提醒家長盡快帶幼兒接種疫苗，增強染疫後出現重症的預防效果。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55305
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