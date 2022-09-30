買氣回到疫情前水準？百貨周年慶檔期業績估成長10%

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環球購物中心表示，全台周年慶檔期業績目標估成長10%，成長動能主要在於景氣買氣回溫，再加上國內解封在即，旅行旅遊相關商品大賣，另外品牌商也力挺，以往化妝品買一送一，但今年變成買一送多，再加上APP加持，扣點數可以玩抽獎，增加與會員的粘著度，因此預估今年周年慶買氣將大大回溫。
環球購物中心表示，今年6月下旬買氣就漸漸回溫，7、8月更是恢復到疫情前的水準，中和店甚至6、7、8月業績創歷史新高。總計今年1到9月份業績較前年2020年疫情前還成長30%。而集團旗下，目前南港、板橋、A9與左營店業績就佔了四分之一以上，其中中和、板橋與屏東業績是前三名。
環球購物中心指出，觀察疫情前疫情後，民眾消費習慣改變，線上使用者變多，因此集團也專注在APP線上的運作，希望增加與消費者的互動與連結，強調現在就是虛實整合的時代，線上線下互相導入，最終都是要讓客人越方便越好。目前會員近百萬人，其中三個月內重複消費的活躍用戶就佔了6成。
另外，品項部分，居家商品從實用型到更講究小巧美型，至於餐飲更加年輕化像是引入創意日式居酒屋料理「一号基地」、日本最大二手店「2ndSTREET」。而疫情也影響到兒童品項樓層的設置，像是中和店就針對該樓層做一些調整、增加體驗，像是導入電競商品、公仔、親子烘焙、創意手作，不僅讓小朋友有得玩，大朋友也能充電。