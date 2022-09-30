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買氣回到疫情前水準？百貨周年慶檔期業績估成長10%

▲環球購物中心Global Mall今（30）日宣布首波週年慶將於10月6日至19日登場，全台檔期目標業績估將成長10%。（示意圖／記者許家禎攝）
▲環球購物中心Global Mall今（30）日宣布首波週年慶將於10月6日至19日登場，全台檔期目標業績估將成長10%。（示意圖／記者許家禎攝）

記者許家禎／台北報導

2022-09-30 16:01:01

百貨周年慶開打，再加上解封在即，百貨業者摩拳擦掌。環球購物中心Global Mall今（30）日宣布首波週年慶將於10月6日至19日登場，消費滿3000元最高送900元（線上線下皆能用），且睽違10年再推抽汽車（特斯拉）。至於全台檔期目標業績估將成長10%，主要成長動力就是看好景氣已經回溫，且是恢復到疫情前的水準。

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環球購物中心Global Mall首波週年慶將於10月6日至19日登場，首度推出「一次消費享線上線下雙回饋，最高回饋30%」消費滿3000元最高送900元（600元實體電子禮券+300元Online抵用券）。會員扣點數30點即可立即兌好禮，有機會獲得17萬元環球禮券、iPhone14、中華電動機車、福容飯店住宿券等，人人有獎，檔期活動最後還能再加碼抽特斯拉Tesla Model 3，總計獎項價值超過600萬元。

環球購物中心表示，全台周年慶檔期業績目標估成長10%，成長動能主要在於景氣買氣回溫，再加上國內解封在即，旅行旅遊相關商品大賣，另外品牌商也力挺，以往化妝品買一送一，但今年變成買一送多，再加上APP加持，扣點數可以玩抽獎，增加與會員的粘著度，因此預估今年周年慶買氣將大大回溫。

環球購物中心表示，今年6月下旬買氣就漸漸回溫，7、8月更是恢復到疫情前的水準，中和店甚至6、7、8月業績創歷史新高。總計今年1到9月份業績較前年2020年疫情前還成長30%。而集團旗下，目前南港、板橋、A9與左營店業績就佔了四分之一以上，其中中和、板橋與屏東業績是前三名。

環球購物中心指出，觀察疫情前疫情後，民眾消費習慣改變，線上使用者變多，因此集團也專注在APP線上的運作，希望增加與消費者的互動與連結，強調現在就是虛實整合的時代，線上線下互相導入，最終都是要讓客人越方便越好。目前會員近百萬人，其中三個月內重複消費的活躍用戶就佔了6成。

另外，品項部分，居家商品從實用型到更講究小巧美型，至於餐飲更加年輕化像是引入創意日式居酒屋料理「一号基地」、日本最大二手店「2ndSTREET」。而疫情也影響到兒童品項樓層的設置，像是中和店就針對該樓層做一些調整、增加體驗，像是導入電競商品、公仔、親子烘焙、創意手作，不僅讓小朋友有得玩，大朋友也能充電。

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