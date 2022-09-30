林昶佐加持 南下輔選藥師新人 力搶民進黨新豐區第3席

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林昶佐表示，難得看到同時具有醫療公衛及社福專業背景的候選人，陳皇宇的專業正是符合人民的期待，只要新豐區選民用選票把他送進議會，相信對於未來醫療及社福政策，對人民福祉定會有所助益；且對於監督政府預算、建設進度，一定也會嚴格為市民把關，不浪費一絲公帑。林昶佐又說，陳皇宇雖是新人，卻有著無比的熱忱為人民服務，他這3年來的努力眾所皆知，希望鄉親給新人一個機會，也是給新豐區一個改變的機會，他相信陳皇宇，也盼望大家相信陳皇宇，一定不會辜負市民的期望，期待他將選情「逆轉勝」，進入議會為人民發聲。
陳皇宇表示，他感謝民主前輩們的栽培與支持，他也一定不會辜負所有選民的鼓勵，會再加倍努力，讓自己贏得勝選。
陳皇宇強調，在地新豐區的建設，在立委王定宇的努力爭取下，建設相當快速，例如成大醫療健康園區落腳於歸仁沙崙地區，王定宇委員向中央爭取前瞻建設經費，自己則來謹慎督促台南市政府建設進度。他認為自己深耕新豐地區的認真打拼不會輸其他候選人，期盼選民給他一個機會，讓他做看看，相信一定不會辜負選民的期待。台南市（仁德、歸仁、關廟、龍崎）市議員第11選區應選5席，目前民進黨現任議員郭鴻儀及鄭佳欣，2人問政專頗受肯定，陳皇宇將從現任無黨籍3席市議員中，搶下民進黨第3席次，可見將是一場硬戰。