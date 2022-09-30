林昶佐加持 南下輔選藥師新人 力搶民進黨新豐區第3席

離年底大選剩下只剩不到 2 個月，繼之前民進黨立委林靜儀南下輔選陳皇宇後，台北市立委林昶佐日前也特地來台南，陪同王定宇的子弟兵陳皇宇掃街拜票，拉抬陳皇宇聲勢，力拚綠營新豐區第 3 席。身為王定宇立委力挺的子弟兵，陳皇宇對於新豐區民進黨 3 席市議員全上有極大的信心。

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林昶佐表示，難得看到同時具有醫療公衛及社福專業背景的候選人，陳皇宇的專業正是符合人民的期待，只要新豐區選民用選票把他送進議會，相信對於未來醫療及社福政策，對人民福祉定會有所助益；且對於監督政府預算、建設進度，一定也會嚴格為市民把關，不浪費一絲公帑。林昶佐又說，陳皇宇雖是新人，卻有著無比的熱忱為人民服務，他這 3 年來的努力眾所皆知，希望鄉親給新人一個機會，也是給新豐區一個改變的機會，他相信陳皇宇，也盼望大家相信陳皇宇，一定不會辜負市民的期望，期待他將選情「逆轉勝」，進入議會為人民發聲。

陳皇宇表示，他感謝民主前輩們的栽培與支持，他也一定不會辜負所有選民的鼓勵，會再加倍努力，讓自己贏得勝選。