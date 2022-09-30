獨／足協理事長下週改選3人競爭　鄭文燦也角逐大位

中華民國足球協會現任理事長邱義仁日前因章程修正案未過，心灰意冷，在日前提出辭呈，雖然足壇大老積極挽留，但邱義仁仍堅持要請辭負責，也退出下屆理事長連任的選舉。 我是廣告 請繼續往下閱讀 新任足協理事長改選預計在10月8日舉行，目前形成3人競爭的局面，其中最重量級的人士就是即將卸任桃園市長的鄭文燦，他也是最有機會接下邱義仁重擔的人選，另位，前足協副理事長劉福財也將出來角逐理事長大位。2018年前體育署長林德福啟動「足球六年計畫」，預計編列6年41億元的經費，但台灣男足在國際賽苦吞9連敗，今年完全沒有一級國際賽，世界排名也大幅下滑至157名，無論最後誰當選，都將接手足球改革的艱難任務。▲中華男足今年都無一級國際賽。（圖／NOWnews資料照）邱義仁任內積極扎根基層，同時致力於聯賽正常化，不僅成立企業乙組足球聯賽，還首創升降制度，但大部分的經費來自邱義仁廣闊的政商人脈，也籌措很多經費。足球內部人士擔憂，若邱義仁卸任後，明年企業乙組聯賽，與每年超過百場的基層賽事能否繼續舉行，都將是未知數。昔日世界冠軍 撞球王子送禮回饋母校高球／王偉祥跨出衛冕第一步 首回合抓六鳥無柏忌獨走NBA／湖人迷心中的痛 DeRozan還原上季如何被耍NBA／Simmons罩門難解？ 主帥Nash：我們不需要他投籃