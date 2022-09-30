致力扎根廉政教育！加工區處及水公司辦廉政小尖兵活動
經濟部所屬加工出口區管理處及台灣自來水公司等單位於今(30)日上午，在澄清湖風景區迷宮花園，共同舉辦廉政小尖兵勇闖迷宮大作戰活動，以凝聚全民反貪共識，宣導廉能節水之企業形象。
經濟部所屬加工出口區管理處及台灣自來水公司等單位共同舉辦廉政小尖兵勇闖迷宮大作戰活動，是由承辦的台灣自來水公司總經理李嘉榮與副總經理王明孝共同主持，第7區管理處處長邱憲龍、副處長吳清泉、法務部廉政署副署長沈鳳樑、經濟部政風處處長吳滄俯、水公司政風處處長林子平、營業處處長林孟珠等人與會。
活動中，有高雄美濃地區福安、龍山、吉東、東門等4所國小師生與會，結合花園迷宮地景及現場各種遊戲設施，設計不同的闖關活動，並有水公司及經濟部所屬單位設置20個宣導攤位，讓大小朋友在遊戲中，學習到不貪心、要誠實的廉潔觀念，希望藉此機會，能提高大眾對貪腐嚴重性的認識，以及水資源缺乏的威脅，以寓教於樂的方式，將廉潔概念深植民心，喚起民眾對貪污「零容忍」的意識。
台灣自來水公司總經理李嘉榮表示，此次廉政小尖兵勇闖迷宮大作戰活動，在澄清湖高質水環境教育園區舉行，將環教場域與廉潔品格理念結合宣導，引領高雄國小學童、民眾，透過一連串的展演與遊戲，將良好的品德及環保知能的種子，植入學童心中發芽、成長茁壯，希望大家都能成為廉政小尖兵，共同守護廉潔家園、澄清好水。
經濟部加工出口區管理處及高雄分處也在廉政小尖兵勇闖迷宮大作戰活動中，擺設攤位，以致力扎根宣導廉政教育，將廉潔、誠信及貪腐零容忍等意識納入遊戲中，期望能更有效的扎根廉潔意識及品德素養，將廉潔誠信觀念深植學童，啟發學童對廉能品格教育共鳴。