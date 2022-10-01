中市藝術亮點再添9家　網美、文創旅店加入

台中市再新增9家藝術亮點！台中市政府文化局推廣藝術亮點邁入第18年，今年以「光彩熠藝」為主題，新增心之谷永續教育園區、梧棲文化出張所、聚奎居等9個藝文推廣據點，累計116家業者加入藝術亮點家族。文化局副局長曾能汀特別感謝民間單位共同參與，讓藝術文化亮點在台中市各個角落持續發光。





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曾能汀表示，藝術亮點涵蓋不同類型藝文展演空間，包含藝文教育園區、旅宿業、學校藝廊、美術教學及古蹟建物等各行各業；今年新增9個成員之後，已達116家業者加入藝術亮點家族，與文化局一起推廣各項藝文活動，讓市民更親近藝術文化。





他指出，今辦理揭牌儀式的心之谷永續教育園區，座落在秋紅谷景觀生態公園內，並推動身心靈全人教育及永續的健康環保概念，相當符合聯合國永續發展目標SDGs精神。





心之谷永續教育園區執行長文蓓蓓表示，感謝市府文化局的肯定與支持，期待未來與所有藝術亮點業者共同攜手，為台中市藝術文化盡一份心力，點亮每個城市角落。





文化局指出，台中市古蹟建物「聚奎居」、「梧棲文化出張所」及「歷史建築林懋陽故居（一德洋樓）」等文資活化場域，今年也加入藝術亮點家族。位於校園的「明道中學明道藝廊」、台中第一所清水模建築工法教堂「基督救恩之光教會」、放鬆住宿之餘感受在地藝文風情的「梧棲行旅」、充滿手感溫度的「琪夢手創坊」及提供藝術交流的藝術沙龍「依索寓言美術教學」等，只要喜歡藝術、人文，並有心共同推廣的店家，都可能成為藝術亮點。



