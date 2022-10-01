中市次世代第二波開打　限定65歲以上長者

台中市次世代莫德納疫苗長者第三劑、第四劑、第五劑，第二波追加劑的快打站將於10月3、4日開設，符合此次接種資格對象逾20萬人，包括設籍台中市65至74歲長者20萬1,811人及55至64歲原住民2,183人。台中市政府衛生局表示，轄區人口數較多的站點將加開天數，請市民依通知單日期、時間及地點前往接種，符合資格但未收到通知單的市民也歡迎接種。





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衛生局指出，針對10月13日國境將開放及未來出國旅遊需求，台中市長者對於健康風險及自我保護意識高，接種疫苗踴躍，全國次世代莫德納疫苗共接種10萬8356劑，其中台中市接種3萬3821劑，佔超過全國該疫苗接種數三成。





衛生局說，另因應流感疫苗第一階段10月1日開打，新冠疫苗與流感疫苗可同時或間隔任何時間接種，請長者不用擔心疫苗間隔問題，只要依通知單上的時間、地點，攜帶健保卡、黃卡及通知單前往快打站接種即可。





衛生局表示，中央流行疫情指揮中心公布10月3日起，次世代疫苗開放第二階段對象，包括醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員、航空機組員/船員、機構與社福照顧體系工作人員、50-64歲成人、18歲以上因公務/外交/洽商等因工作需求需出國者，可至台中市各合約院所同步受理預約接種。



