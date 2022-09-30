統籌稅款、補助款長期對桃園不公　國民黨團集體退席抗議

我是廣告 請繼續往下閱讀
在集體退席抗議之前，市議員黃敬平先代表宣讀黨團聲明表示，根據最新統計資料，104年至112年統籌分配稅款及一般性補助款，桃園市合計2458.6億元，為六都最後一名，較五都平均數3862.66億元，少了1404.06億元，比第五名台南市3225.5億元少766.9億元，比起第一名的台北市4898億元，整整少了2439.4億元。
黃敬平說，鄭文燦執政8年，中央視桃園市為二等公民，中央統籌分配稅款及一般補助款年年敬陪末座，短少近1000億元，影響桃園市建設及財政收入，鄭文燦身為桃園市行政首長，爭取統籌分配稅款及一般性補助款不力，失職又失責。
市議員舒翠玲也抨擊，桃園市歲入、歲出短絀數年年增加，隱藏債務幾千億元，節流績效考評六都之末，市府財政負擔沉重，房價逐年升高，人民痛苦指數攀升，而且污水下水道系統建置低於全國平均值，教育文化考評位居全國第19名，被譏為文化沙漠。
黨團總召徐其萬則砲轟，鄭文燦執政8年以來，中央長期對桃園市中央統籌分配稅款及一般補助款分配不公，鄭對同黨中央執政也未能有效爭取改變現狀，導致桃園市短少近千億元收入，影響財政及建設甚鉅，因此黨團決定在審議110度桃園市總決算時，以集體退席方式，表達嚴正抗議與不滿。
國民黨團表示，黨團議員以集體退席抗議方式，就是凸顯中央統籌分配稅款及一般性補助款對桃園市長期不公平待遇，因為根據財政部六都繳稅統計資料，桃園市從104年到110年的6年當中，總共上繳中央1兆3389億元稅款，同時期台南市上繳中央稅款7751億元，桃園市比台南市多繳了5638億元，但是從104年到112年桃園市所分配的統籌分配稅款及一般性補助款，竟然比台南市短少766.9億元，「這不是漠視什麼才是漠視」，所有桃園人皆應對此感到憤怒。