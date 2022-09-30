蔡適應遭控賤賣國土、圖利黑道　藍營轟：國防部淪遮羞布

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基隆市議員張淵翔指出，蔡適應第一時間回應土地在林口，應該要找新北市府，「沒錯確實找錯對象，在林口應該找選區立委洪孟楷，怎麼會找到基隆選區的蔡適應 」， 身為基隆選區立委卻喬新北市國土，這絕不是單純陳情案，而是蔡適應用職權幫黑道，施壓國防部將不能賣、禁賣的土地給賤賣出去。張淵翔指控蔡適應「素行不良」，從假學歷、假論文、辦公室助理有黑道背景，到現在又幫黑道喬土地，這些都不是巧合，而是辦公室有黑道份子，幫忙黑道喬土地，基隆不歡迎這樣的候選人。
國民黨立委洪孟楷則拿出2016年10月8日內政部都市計畫委員會第884次會議記錄，當時民進黨政府已經上任，內政部長為葉俊榮，會議則是花敬群主持，會議討論變更林口特定計畫區相關土地為都更地區案，並決議更改開發主體為「土地所有權人」，只要在該土地有持分，就可要求做開發主體。洪孟楷痛批，變成以小吃大，以私人土地來含括國防部土地，也因此讓4分之1的所有權人，可透過委員協調要求佔4分之3國防部來做相關開發，「貓膩」在這邊。
面對國民黨團的指控，蔡適應今受訪回應，102、103年時新北市府與行政院，因為該土地公私夾雜，公部門主導開發不易，當時決定要拍賣，這件事他沒有參與，直到107年他在外交國防委員會，所以私人地主來找他，提到此案很早就決定，但拍賣程序一直流標，盼他們督促政府，按照規定辦理。
蔡適應強調，到了109、110年後，當時有這樣的爭議，他特別去詢問國防部，確認102、103年曾做決議，仍然應以這個精神處理，最後才持續做標售，包括後續的標售、定價、時間，他都沒有參與。
蔡適應也反擊，對於國民黨的指控感到莫名其妙，只能說做賊喊捉賊，若國民黨認為這塊公司夾雜的土地，不該用標售方式，那102、103年幹嘛提出同意主張？這又不是他去討論的，覺得很奇怪。他還強調，到109、110年若新北市府覺得不該拍賣，應該作為公辦都更，都可以提出相關意見，但都沒人提出，此事從頭到尾公部門做決定，他都沒有意見，只是持分私人地主向他陳情，依照法律辦理而已。