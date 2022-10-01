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今日來講股／國安基金出手台股還跌？分析師呼籲汰弱留強

▲分析師指出，國安基金雖然會出手，但不會一下子把錢撒出去，否則後面會沒子彈，他強調這時候更要審視自己持股，汰弱留強並找機會逢低承接。（圖／NOWnews資料照片）
▲分析師指出，國安基金雖然會出手，但不會一下子把錢撒出去，否則後面會沒子彈，他強調這時候更要審視自己持股，汰弱留強並找機會逢低承接。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-10-01 20:30:00

市場擔憂美國經濟陷入衰退，受到美股破底等國際負面情緒影響，台股指數再創波段新低，週五（30日）終場收在13424.58點，改寫2020年11月16日以來新低，下跌109.68點，跌幅0.81%，全週下跌693.8點，週線跌幅4.91%，週線連6黑。有分析師指出，國安基金雖然會出手，但不會一下子把錢撒出去，否則後面會沒子彈，他強調這時候更要審視自己持股，汰弱留強並找機會逢低承接。

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啟發投顧分析師白易弘表示，今年以來算是個「多事之年」，已經不是「多事之秋」，從年初俄烏戰爭，到整個國際原物料成本拉高，都使通貨膨脹加劇，而這種成本拉動型的通膨本來就比較難解決，因此我們看到歐美通貨膨脹數據，為了壓抑通膨都做了升息的措施。

但白易弘也說，歐美為了壓抑通膨而升息，進而引發了整個亞幣的競貶，國際資金不斷撤出，不僅撤出台灣，資金也從整個亞洲流出到美國，「過去外資買多少，現在就賣多少，這不是國安基金5000億元能夠直接向下承接的」。他表示，國安基金雖然備好銀彈，但也只能一點一點看情況進場，不可能一下子用完子彈。

至於台股基本面，白易弘認為相對是比較沒有問題，不管看出口額或是公司營收獲利上都可以看得出來，只是暫時受到大環境影響，呼籲投資朋友不要自己嚇自己。但他也強調，在這樣的情勢下更要審視自己的持股，要做產業的趨勢汰弱留強，當然，不用擴張信用，看好標的向下承接、價值投資都還是可行的。

至於要鎖定哪些族群？白易弘表示，今年消費性電子產品隨著通貨膨脹的加劇而走弱，不管是上游的原物料、晶片，或是下游的系統組裝，手機或面板，他們的原始報價都是往下跌的，造成營收持續在衰退，所以建議投資人這類消費性電子產品的個股，或者是景氣循環、景氣走下坡的這些個股都必須要先行避開。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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