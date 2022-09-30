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《蒼蘭訣》女主角虞書欣脫了！中空裝辣洩「神級S曲線」

▲虞書欣在《蒼蘭訣》中飾演「小蘭花」一角，她近日在微博PO出一組「酷帥辣照」，露出神級S曲線。（圖／翻攝自虞書欣微博）
▲虞書欣在《蒼蘭訣》中飾演「小蘭花」一角，她近日在微博PO出一組「酷帥辣照」，露出神級S曲線。（圖／翻攝自虞書欣微博）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-30 19:50:212022-09-30 19:52:42

陸劇《蒼蘭訣》播出後話題不斷，不僅捧紅一票男女演員，許多粉絲還因入戲太深，陷入「訣症」久久不能自己。其中飾演女主角「小蘭花（息蕓）」的演員虞書欣，更是近期陸娛的人氣小花。甜美可愛的她，近日在微博PO出一組「酷帥辣照」，只見她穿著格紋襯衫，但裡面只有一件半截小可愛，露出S曲線，讓網友直呼「太辣了」。

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▲王鶴棣（右）、虞書欣戲裡戲外互動充滿愛。（圖／愛奇藝）
▲王鶴棣（右）、虞書欣戲裡戲外互動充滿愛。（圖／愛奇藝）
虞書欣在古裝仙俠劇《蒼蘭訣》中飾演「小蘭花」一角，和王鶴棣飾演的「月尊」東方青蒼上演虐心仙魔之戀；她在另一檔新戲《兩個人的小森林》中飾演「虞美人」，目前也正在熱度上。現在則和大陸當紅小生許凱拍攝古裝劇《仙劍六祈今朝》，戲約不斷。

▲王鶴棣（右）、虞書欣在《蒼蘭訣》人間成親。（圖／愛奇藝）
▲王鶴棣（右）、虞書欣在《蒼蘭訣》中上演虐心仙魔之戀。（圖／愛奇藝）
而她為了宣傳《兩個人的小森林》，近期也不斷在微博上更新動態，昨（29）日更上傳一組「酷帥辣照」，只見她穿著黑紅合身格子外套，裡面只有一件半截黑色小可愛，下身則搭配黑色工裝褲，「中空裝」秀出超細小蠻腰，S曲線一覽無遺，她則在文內表示「虞美人等到了嗎？沒等到自己再美會兒」。

▲虞書欣在微博PO出一組「超美辣照」，只見她穿著格紋襯衫，但裡面只有一件半截小可愛，露出S曲線。（圖／翻攝自虞書欣微博）
▲虞書欣在微博PO出一組「超美辣照」，只見她穿著格紋襯衫，但裡面只有一件半截小可愛，露出S曲線。（圖／翻攝自虞書欣微博）
貼文及照片一出，網友紛紛留言，「美寶美寶」、「這麼美」、「好可愛啊啊啊啊啊」、「好愛甜辣欣欣子」、「美寶和棣棣非常搭，希望以後有好劇多多合作」、「太漂亮了」。（編輯：郭佩蓉）

▲虞書欣在古裝仙俠劇《蒼蘭訣》中飾演「小蘭花」一角爆紅。（圖／翻攝自虞書欣微博）
▲虞書欣在古裝仙俠劇《蒼蘭訣》中飾演「小蘭花」一角爆紅。（圖／翻攝自虞書欣微博）
▲虞書欣在古裝仙俠劇《蒼蘭訣》中飾演「小蘭花」一角。（圖／翻攝自虞書欣微博）
▲虞書欣在古裝仙俠劇《蒼蘭訣》中飾演「小蘭花」一角。（圖／翻攝自虞書欣微博）

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