古蹟與社區共融！全台首棟古蹟共存住宅在左營舊城

高雄市政府為串接左營舊城重現舊城榮光，自105年起開始推動再造歷史現場「左營見城計畫」陸續修復各段城牆等，重現舊城。而華友聯集團「I世界」因開挖到古蹟，已預售銷售的建案為此更改規劃，將建案變更設計退縮，今年建案完工，也成為全台第一棟「住宅與古蹟共存的住宅大廈」。
今（30）日華友聯集團邀請到高雄副市長史哲與當時參與審議的文化資產審議委員共同見證保存的成果與「水關」的再現。史哲表示，因為建案變更設計退縮建築範圍會減少可以販售的範圍，對建商來說是一大損失。感謝華友聯集團為文化資產保存的付出，這是公部門與民間為文化資產保存的典範。
在見城計畫的推動期間，107年華友聯集團於南門啟文路口新建案進行興建工程，經文化局巡查人員發現疑似城牆石材構件。最後經由考古發掘後發現總長約50公尺長，具有城墻排水功能的「水關」，確認為南門段城牆殘蹟，並於同年經審議指定為市定古蹟。文化局強調，此次的發現可以說是為左營舊城拚上一塊重要的拼圖。而建商進行保存，並適度展現水關及城牆殘蹟，是古蹟與社區共融的良好示範。
華友聯集團董事長陸炤廷表示，當時開挖到古蹟時建案「I世界」已預售銷售，為此更改規劃為了退縮，原A棟設計一層6戶更改為5戶，減少36個車位。為了保存古蹟，原已完售的14戶逐戶跟客戶溝通解除或更換合約，並因公設及地下室之變更逐戶修改合約，過程雖然辛苦但幸能取得住戶之諒解，成就了今天的古蹟保存。
陸炤廷特別提到，也因城牆咕咾石的啟發，「I世界」特別引進藝術家黃立穎的畫作，並費時一周就地創作5.6*6米之巨幅作品至於藝術走廊，將文化、藝術由外引進室內，公私合作終造就今日的共好建築。