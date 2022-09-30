《台北女子圖鑑》惹怒台人！住台南女星：永康1坪40幾萬
Disney+ 旗艦華語劇《台北女子圖鑑》改編自日劇《東京女子圖鑑》，主要劇情講述桂綸鎂飾演的女主角林怡姍從台南永康到台北永康的「北漂」生活，但開播後卻是滿滿負評，還有網友質疑是在「戰南北」。對此，從台北搬到台南定居的女星歐陽靖也直呼「為什麼要把房價一坪超過40幾萬的台南永康區刻意拍成一個鄉下」，掀起熱議。
女星歐陽靖在臉書粉專《GinOy 歐陽靖》發文，表示「為什麼會將女主角設定為台南人？台南是台灣的京都，民族性也很類似，台南人的自豪是出了名的，台南人在外總會驕傲地說出『我是台南人』」，且積極嚮往台北生活的台南人實在少之又少，如果大家將主角身分置換為「嚮往到東京的京都人」，就知道劇本的立場有多不合理。
歐陽靖接著說「為什麼要把房價一坪超過40幾萬的台南永康區刻意拍成一個鄉下？永康區比我住的安平區還都市化地多了，編劇有來過永康嗎？為什麼要刻意去拍魚塭等景色讓永康『鄉下化』？」，更直呼「身為土生土長台北人，我一直覺得變成『台北俗』是件可怕的事情」。
她回想起當初決定搬來台南時，就有天龍國長輩問她「台南有醫院嗎？如果小朋友要看病方便嗎？」「台南百貨公司賣的東西是不是很像寶雅？」「台南可以叫外送嗎？」「妳們家有鄰居嗎？（以為南部只有田中間的透天）」；而台北年輕人聽到她要搬去台南則是說「好好喔！好羨慕」，讓她忍不住直言「年輕人沒有那麼搞不清楚台灣的狀況，編劇是不是對他們目標觀眾群的認知程度有所誤會」？
她也提到，雖然對台北人存有刻板印象的故事很常見，但台北人沒有那麼冷漠，也沒有那麼嚴苛，「台北人只是比較懂得讀空氣、比較會壓縮自己，外地人來到台北也得適應這樣的生活型態，否則會顯得格格不入」，最後，她也表示「無論南部還是北部，都沒有哪一方特別好或特別糟，只看你選擇過怎樣的生活，大家沒必要批評，但用陳舊的刻板印象當劇本真的很不行，這已經不是戰南北的問題了」。（編輯：郭佩蓉）