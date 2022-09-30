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被徐巧芯點名路人演很大　里長候選人「西區周湯豪」爆紅

▲劉東潤在臉書回嗆徐巧芯：「就算再來一次，我也會說同樣的話。」（圖／翻攝劉東潤臉書，2022.09.30）
▲劉東潤在臉書回嗆徐巧芯：「就算再來一次，我也會說同樣的話。」（圖／翻攝劉東潤臉書，2022.09.30）

記者顏幸如／台中報導

2022-09-30 21:35:082022-09-30 21:42:11

一支流傳在台中市長候選人蔡其昌支持者群組的「台中街訪」影片，今晚被台北市議員徐巧芯爆出，其中有3名年輕路人，根本是綠營議員們的助理所扮演！她更點名其中一人，問「東潤，是你嗎？」劉東潤隨即在臉書回嗆「我不認為這有什麼不對」，並言明「我參選吉龍里里長」。意外被網友神出，83年次的他曾被譽為東海政治系系草，外型頗有藝人周湯豪的味道。

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▲29歲的劉東潤，曾是東海政治系系草，將參選台中市西區吉龍里長。（圖／翻攝劉東潤臉書，2022.09.30）
▲29歲的劉東潤，曾是東海政治系系草，將參選台中市西區吉龍里長。（圖／翻攝劉東潤臉書，2022.09.30）
徐巧芯今晚在臉書貼文，問「有沒有『風向台灣-特別企劃』訪問到的『路人』，跟民進黨議員的助理們長得很像的八卦」？她指這支近4分鐘的影片，在台中訪問路人對台中市長選舉的看法，好幾個人説「不知道盧秀燕做了什麼」。仔細一看，裡面有2個人是民進黨議員張耀中的紀姓助理跟張姓司機。

徐巧芯說，影片左方上角標明「特別企劃」，代表已揭露是業配，節目組可能也是無辜的受害者。她喊話蔡其昌出來說明，影片的「特別企劃」是不是由競選團隊出資？團隊有沒讓綠營助理假裝一般民眾，去受訪攻擊政敵？

稍晚徐巧芯再貼後續文「東潤，是你嗎？」點出第3名「假路人」，是台中市議員黃守達的助理劉東潤，還說「感謝東潤『剛好經過』飾演『一般民眾』發表高見」。該貼文一小時內有2千人按讚，劉東潤的臉書也出現數十名攻擊者，罵他「很會演」、「髒東西」。

▲劉東潤在影片中批評盧秀燕，被徐巧芯爆出真實身份是民進黨台中市議員黃守達助理。（圖／翻攝自網路影片，2022.09.30）
▲劉東潤在影片中批評盧秀燕，被徐巧芯爆出真實身份是民進黨台中市議員黃守達助理。（圖／翻攝自網路影片，2022.09.30）
劉東潤隨即直球回擊，在臉書強調「我是年輕人，我是台中人。我從小到大都生活在台中，就讀東海大學政治系，畢業後也在西區服務。我從來沒有遮掩自己的身分，也不需要。」

劉東潤說：「接受訪問時說出我心聲，實話實講，表達台中在地青年的聲音，我不認為這有什麼不對？我參選吉龍里里長就是希望帶來改變，希望能夠讓我生活的地方變得更好。就算再來一次，我也會說同樣的話。」

▲劉東潤擔任市議員黃守達助理時受到選民喜愛，進而參選里長。（圖／翻攝劉東潤臉書，2022.09.30）
▲劉東潤擔任市議員黃守達助理時受到選民喜愛，進而參選里長。（圖／翻攝劉東潤臉書，2022.09.30）
支持者也留言力挺「候選人就不是市民嗎？就不是年輕人嗎？」「為什麼不能受訪？」「影片上有頭銜掛一般人、素人？」，反對者罵「裝一般民眾受訪就是騙啊！」藍綠陣營支持者在他的臉書戰成一團。

有網友神出，83年次的劉東潤，就讀東海大學政治系時曾被選為「系草」，外型頗有藝人周湯豪的味道，他擔任市議員黃守達助理時受到選民喜愛，黃守達鼓勵他參政，連無黨籍立委黃國書都稱他「最帥里長候選人」，原本知名度不高的劉東潤，因被徐巧芯點名一夜爆紅、成為網路熱議焦點。

▲劉東潤8年前讀大學時，曾被譽為東海政治系系草。（圖／翻攝悍神東海臉書，2022.09.30）
▲劉東潤8年前讀大學時，曾被譽為東海政治系系草。（圖／翻攝悍神東海臉書，2022.09.30）

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