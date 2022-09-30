被徐巧芯點名路人演很大　里長候選人「西區周湯豪」爆紅

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徐巧芯說，影片左方上角標明「特別企劃」，代表已揭露是業配，節目組可能也是無辜的受害者。她喊話蔡其昌出來說明，影片的「特別企劃」是不是由競選團隊出資？團隊有沒讓綠營助理假裝一般民眾，去受訪攻擊政敵？
稍晚徐巧芯再貼後續文「東潤，是你嗎？」點出第3名「假路人」，是台中市議員黃守達的助理劉東潤，還說「感謝東潤『剛好經過』飾演『一般民眾』發表高見」。該貼文一小時內有2千人按讚，劉東潤的臉書也出現數十名攻擊者，罵他「很會演」、「髒東西」。
劉東潤隨即直球回擊，在臉書強調「我是年輕人，我是台中人。我從小到大都生活在台中，就讀東海大學政治系，畢業後也在西區服務。我從來沒有遮掩自己的身分，也不需要。」
劉東潤說：「接受訪問時說出我心聲，實話實講，表達台中在地青年的聲音，我不認為這有什麼不對？我參選吉龍里里長就是希望帶來改變，希望能夠讓我生活的地方變得更好。就算再來一次，我也會說同樣的話。」
支持者也留言力挺「候選人就不是市民嗎？就不是年輕人嗎？」「為什麼不能受訪？」「影片上有頭銜掛一般人、素人？」，反對者罵「裝一般民眾受訪就是騙啊！」藍綠陣營支持者在他的臉書戰成一團。
有網友神出，83年次的劉東潤，就讀東海大學政治系時曾被選為「系草」，外型頗有藝人周湯豪的味道，他擔任市議員黃守達助理時受到選民喜愛，黃守達鼓勵他參政，連無黨籍立委黃國書都稱他「最帥里長候選人」，原本知名度不高的劉東潤，因被徐巧芯點名一夜爆紅、成為網路熱議焦點。