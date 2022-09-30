柯志恩高雄造勢起手式　首場人數破５萬

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前總統馬英九今晚南下為國民黨高雄市長參選人柯志恩站台，他形容柯志恩真誠、能幹、有行動力更有創意，正是高雄需要的市長，希望大家支持柯志恩，讓她有機會發揮專長為民服務。
馬英九說，柯志恩為人真誠、做事能幹、很有創意，剛加入國民黨時，因國民黨財務狀況差，需籌措經費，結果由柯志恩設計的服飾竟賣到缺貨，讓他印象深刻，今天身上穿的就是柯志恩設計的外套。
馬英九指出，柯志恩做事很認真，年輕時當電視主持人得到電視金鐘獎，在淡江教書或優良老師、擔任立委也是優秀立委，相信若擔任市長，也會是好市長。
侯友宜也說，南下助選前，板橋里長提議錄製加油影片替柯志恩加油，因為3年前柯志恩參選立委，他們對柯志恩靜靜做事、講話厚道不會五四三的人留下深刻印象。
整個造勢晚會在「北中雄全壘打！」的歡呼聲中，柯志恩壓軸演登場演說。柯志恩提表示，4年前三山造勢每場她都在，從未料到在歷經罷韓、補選、公投後，高雄這場艱困選戰竟由她來選。
柯志恩也表示，她沒有唱衰高雄，而是面對問題，所以她誓言要用教育專業讓高雄孩子具有最大國際競爭力，她要拚的不是只有4年，而是要替高雄人拚未來的 10、 20年，要透過教育翻轉這一切。