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蔣萬安答不出媒體提問　吳思瑤：沒真功夫也得努力啊

▲蔣萬安今日公佈政見，不過卻因回答不出媒體提問，引發爭議。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）
▲蔣萬安今日公佈政見，不過卻因回答不出媒體提問，引發爭議。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-30 23:04:202022-09-30 23:47:22

國民黨台北市長參選人蔣萬安今日公佈教育政見，不過面對媒體提問，卻陷入詞窮2度求救幕僚，最終由他人解圍代答。民進黨參選人陳時中總幹事吳思瑤今（30）日晚間表示，媒體提問都扣合主題，只要稍有基本sense都能回應，但蔣萬安三兩下就被問倒，顯見沒有真功夫，「參選市長準備最久的蔣萬安，到底還要準備多久」。

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▲吳思瑤表示，（圖／記者黃宣尹攝）
▲吳思瑤表示，蔣萬安三兩下就被問倒，到底還要準備多久？（圖／記者黃宣尹攝）
吳思瑤表示，蔣萬安公布教育政策，有幕僚協助準備談參內容時，靠著強記，尚能應付，但當媒體現場提問，溢出事前準備的題材範圍，蔣萬安馬上打回原形陷入詞窮，2度求救幕僚，最終由他人解圍代答。

吳思瑤說，事實上蔣萬安的教育政策是3組候選人最晚出爐的，教師節當天被問及為何還不見教育政策，蔣萬安只能回應「準備中」。就政策論政策，蔣「遲到」的提出的教育政策，未見新意亮點，且皆僅論及原則性的方向，欠缺務實可行的細緻做法，顯見這是被逼急了，急救章端出的方案，政策不夠具體，也欠缺嚴謹。

吳思瑤進一步說，而無法回應媒體提問的蔣萬安，更清楚暴露政策的準備不足。媒體提問「為何欠缺母語教育政策」、「要成立幼兒教育STEAM專案辦公室，與現行機制是否有疊床架屋的疑慮？」兩點提問都扣合教育主題，稍有基本sense都能回應。

吳思瑤指出，2019通過《國家語言發展法》立法，教育部於111學年起將本土語列為高等中等以下學校的部定課程，中央已有法律支持及資源挹注，地方政府職責在於落實執行，治理者若有心可以強化師資與課程，積極推動。蔣萬安對本土教育的理解等於是繳了白券，不知是無心？還是無能？

吳思瑤也說，第二個提問涉及蔣萬安自己提出的政策規劃欠缺可行性，另立新制面臨與現行制度的競合，未有妥適評估與規劃，一旦遭挑戰就難以自圓其說。

吳思瑤感嘆，蔣萬安三兩下就被問倒，急著搬救兵的蔣萬安，顯見花拳繡腿是禁不起考驗的。她說，選市長需要真功夫，沒有真功夫也得努力下功夫，參選市長準備最久的蔣萬安，到底還要準備多久？

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