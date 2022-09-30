蔣萬安答不出媒體提問　吳思瑤：沒真功夫也得努力啊

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吳思瑤說，事實上蔣萬安的教育政策是3組候選人最晚出爐的，教師節當天被問及為何還不見教育政策，蔣萬安只能回應「準備中」。就政策論政策，蔣「遲到」的提出的教育政策，未見新意亮點，且皆僅論及原則性的方向，欠缺務實可行的細緻做法，顯見這是被逼急了，急救章端出的方案，政策不夠具體，也欠缺嚴謹。
吳思瑤進一步說，而無法回應媒體提問的蔣萬安，更清楚暴露政策的準備不足。媒體提問「為何欠缺母語教育政策」、「要成立幼兒教育STEAM專案辦公室，與現行機制是否有疊床架屋的疑慮？」兩點提問都扣合教育主題，稍有基本sense都能回應。
吳思瑤指出，2019通過《國家語言發展法》立法，教育部於111學年起將本土語列為高等中等以下學校的部定課程，中央已有法律支持及資源挹注，地方政府職責在於落實執行，治理者若有心可以強化師資與課程，積極推動。蔣萬安對本土教育的理解等於是繳了白券，不知是無心？還是無能？
吳思瑤也說，第二個提問涉及蔣萬安自己提出的政策規劃欠缺可行性，另立新制面臨與現行制度的競合，未有妥適評估與規劃，一旦遭挑戰就難以自圓其說。
吳思瑤感嘆，蔣萬安三兩下就被問倒，急著搬救兵的蔣萬安，顯見花拳繡腿是禁不起考驗的。她說，選市長需要真功夫，沒有真功夫也得努力下功夫，參選市長準備最久的蔣萬安，到底還要準備多久？