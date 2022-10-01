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國際咖啡日「今天限定」！全家拿鐵買3送3　7-11兩杯半價

▲10月1日國際咖啡日用咖啡乾杯，全家一日限定拿鐵買3送3，7-11祭出五大飲品第2杯10元，APP再爽抽任兩杯半價。（圖／全家提供）
▲10月1日國際咖啡日用咖啡乾杯，全家一日限定拿鐵買3送3，7-11祭出五大飲品第2杯10元，APP再爽抽任兩杯半價。（圖／全家提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-10-01 00:09:39

10月1日是一年一度的國際咖啡日，四大超商都舉辦應景的主題活動，對於每天必須喝上一杯超商咖啡的上班族、學生族群來說，咖啡促銷是日常省錢一大重點。7-11除了指定咖啡買7送7、第二杯10元，APP還能抽任兩杯半價。全家更是誠意滿點，今（1）天有一日限定的拿鐵買3送3，周末再加碼推出大杯美式2杯55元，且開放「無限期」線上寄杯，每人最多可囤10杯，《NOWnews》精算各家折扣比一比。

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🟡7-ELEVEN
📍10月4日前到7-11門市
◾中杯精品美式第2杯10元，5.6折
（原價80元，平均45元）
◾中杯精品拿鐵第2杯10元，5.6折
（原價90元，平均50元）

📍10月2日前到7-11門市
◾特大杯美式第2杯10元，5.3折
（原價60元，平均35元）
◾大杯冰燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折
（原價75元，平均43元）
◾脆酷摩卡咖啡第2杯10元，5.8折
（原價65元，平均38元）

📍10月2日前在OPEN POINT APP
◾大杯濃萃美式買7送7，5折
（原價50元，平均25元）
◾大杯濃萃拿鐵買5送2，7.1折
（原價60元，平均43元）
◾精品美式80元買7送7，5折
（原價80元，平均40元）
◾精品拿鐵90元買7送7，5折
（原價90元，平均45元）

📍《7-ELEVEN》APP（非OPEN POINT）至10月8日前，每帳號每天可免費玩2次「翻翻樂」，每次約花10秒至15秒就能完成，可獲得CITY系列指定品項任選2杯半價，另有兩杯5.5折、兩杯7折、兩杯7.5折、兩杯8.5折優惠券。實際測試，兩天共翻牌4次，其中1次為指定品項任選2杯半價，有翻有機會。

▲翻翻樂。（圖／手機截圖）
▲在《7-ELEVEN》APP每天可免費玩兩次翻翻樂，實際測試，玩4次即中1次指定品項任兩杯半價，有翻有機會。（圖／手機截圖）
🟡全家
📍10/1一日限定，APP隨買跨店取使用全盈+PAY手機支付，中杯經典拿鐵買3送3，平均單杯23元。

📍10/1、10/2限定，到門市買大杯經典美式2杯55元，平均28元、約6.1折，每人限購5組，10杯可全存入APP寄杯，無兌換期限能慢慢喝。

📍10/1、10/2限定，到門市買UCC職人冰咖啡（99元）、UCC無糖咖啡（30元）、UCC濾掛咖啡4入（79元）、UCC三合一拿鐵（99元），均享買一送一。

▲大杯經典美式2杯55元，約6.1折，可全存入APP「無限期」寄杯慢慢喝。（圖／手機截圖）
▲大杯經典美式2杯55元，約6.1折，可全存入APP「無限期」寄杯慢慢喝。（圖／手機截圖）
🟡OKmart（限10/1）
📍限門市
◾大杯莊園級美式買2送2
（原價45元，平均23元）
◾大杯莊園級拿鐵買2送2
（原價50元，平均25元）
◾大杯濃厚系莊園級美式買2送2
（原價55元，平均28元）
◾大杯濃厚系莊園級拿鐵買2送2
（原價65元，平均33元）

📍限OK APP
◾大杯莊園級美式10杯5折
（原價45元，平均23元）
◾大杯莊園級拿鐵10杯5折
（原價50元，平均25元）

🟡萊爾富
10月1日在Hi-Life VIP APP整買零取，大杯特濃美式5杯169元，原價55元、平均34元、約6.1折，不限購買數量，可冰熱任選兌換，兌換期限至112年1月1日。

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