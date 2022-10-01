內幕／隔5天同地造勢　林佳龍里長倍增、人數3倍壓侯友宜

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余天泛淚提及小中風，以及侃侃而談「要放下的」喪女之痛；賴清德激昂提出「讓新北市脫離一年比一年退步的評比」、「肯定老縣長蘇貞昌在行政院的表現」、「做總統蔡英文的後盾」等3個支持林佳龍的理由。
在場輔選幹部指出，除了2020年賴清德自己擔任副總統候選人以外，「真的好久沒有看到他那麼激昂的講話了」，上次大概是2018年，時任高雄市長候選人的陳其邁遭逢「韓流」，在高雄陷入苦戰的時候。
該人士表示，現場民眾散場之後給予很大反饋，大家對賴清德甩髮、破音的演說都記憶深刻，也感受到了賴清德力挺林佳龍的真性情，眾人都紛紛表示，絕不讓2018年的憾事在年底重演。
在地人士透露，拚連任的新北市長侯友宜24日晚間才在一模一樣的場地造勢，但2場人數一看就有明顯落差，林佳龍支持者大約是侯友宜的3倍，且三重、蘆洲有100位里長出席林的場，只有約50位出席侯友宜的造勢。
林辦人士指出，起初內部很擔心，因僅靠宣傳車及派報廣告，並沒有動員，可能支持者不會太多，再加上由於副總統到場故民眾需要安檢，可能又降低出席意願。不過隨著接近開場，越來越多人湧入會場周邊，不但沒有因為安檢而掃興，反倒是人龍越來越長，大家互相寒暄打氣，最終湧入6000名支持者，確實對在新北沒有行政資源的龍團隊來說，感到相當振奮。
林佳龍、侯友宜造勢皆出席的地方人士表示，侯友宜24日造勢當晚喊出5000人，但仔細算了一下，其實不到2000人，而且現場有動員的遊覽車，更有相當新潮的LED背板，看得出來侯友宜毀棄10月13日前不造勢承諾後的首場造勢，確實砸下重本，想要把拚連任的起手式造出來。
該人士也說，林佳龍的場沒有動員，人潮明顯比侯友宜的場更多，且群眾比較有熱情，「侯友宜那天把全新北市的市議員都叫來了，但可惜的是，台上比台下還熱」。
綠營人士對此表示，昨日到場的群眾對林佳龍都很熱情，大進場的時候，「大家都想要摸到候選人」，以今年偏冷的選情來看，真的很意外。而群眾很熱情，更替團隊增加了信心，相信選情會越來越樂觀。
黨政人士分析，三重是綠營在新北市的大票倉之一，也是2018年侯友宜大勝時，少數輸掉的5個行政區之一。侯友宜選在綠營本陣出發，應是計畫要在此邁出連任第一步，「沒想到過了5天，聲勢馬上被林佳龍壓過去」。
該人士也提到，國民黨內部現在很矛盾，因為侯友宜如果連任，恐沒有不選總統的理由，而國民黨主席朱立倫也想選2024總統，「朱立倫會不會全力輔選侯友宜？」民進黨的目標就是衝高綠營支持者的投票率，在藍營投票率低落的情況下，侯友宜就有極大可能翻車。
另名黨政人士則說，林佳龍參選之初拋出議題、提出具體政見，接著就陸續展開中小型造勢，現在大型造勢也開始了，在選戰倒數階段，也將安排走入市場、街口，行程安排都符合預先規劃的節奏，而民調持續走高正是給團隊最好的強心劑。
該人士表示，侯友宜日前跑到宜蘭，說要觀摩宜蘭地熱，但卻忽略新北市金山區就有豐富地熱資源了，今天侯友宜又跑去高雄，實在看不出來他拚連任的企圖，也不知道他的行程邏輯。