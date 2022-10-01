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萬聖甜甜圈買1送1！Mister Donut任選8入188元：最後兩天

▲Krispy Kreme「萬聖瘋狂幫同學會」登場，推出4款鬼怪甜甜圈，雙十連假首日限定「買一送一」。（圖／業者提供）
▲Krispy Kreme「萬聖瘋狂幫同學會」登場，推出4款鬼怪甜甜圈，雙十連假首日限定「買一送一」。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-10-01 13:30:59

距離10月31日萬聖節還有一個月，不過應景的鬼怪商品已經等不及出來見客。美國甜甜圈品牌Krispy Kreme舉辦「萬聖瘋狂幫同學會」，推出4款可愛又充滿邪惡的甜甜圈，雙十連假首日搶先加碼，買任一款萬聖甜甜圈，就送原味糖霜甜甜圈1顆。

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迎接月底的萬聖節，Krispy Kreme宣布一年一度的「萬聖瘋狂幫同學會」正式登場，即日起至10月底開賣萬聖同學會禮盒4入220元、6入275元、12入450元，買萬聖節甜甜圈或萬聖同學會禮盒，加購任一飲品折15元。10月8日當天加碼舉辦「搞怪慶雙十」，消費者在10月6日前加入LINE好友「Krispy Kreme TW」，就可獲得「搞怪慶雙十」分享券1張，在雙十連假首日（10/8）買任一萬聖甜甜圈或萬聖禮盒，加送原味糖霜甜甜圈1顆。

▲KRISPY KREME推出「混世魔瓜、學霸法蘭克、害羞木乃伊、蟲蟲跟班」4款萬聖甜甜圈，每款售價55元。（圖／業者提供）
▲KRISPY KREME推出「混世魔瓜、學霸法蘭克、害羞木乃伊、蟲蟲跟班」4款萬聖甜甜圈，每款售價55元。（圖／業者提供）
Mister Donut邁入第18個年頭，現正舉辦18歲生日慶優惠活動，10月2日前甜甜圈任選8入188元，限選擇39元指定甜甜圈，可補差價換購價高商品。換算下來，平均一顆甜甜圈約24元，限當場一次領取，7-11門市Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用此優惠。

▲Mister Donut甜甜圈周五限定外送買10送10，平均單入特價19.5元。（圖／取自Mister Donut粉專）
▲Mister Donut慶祝18歲，10月2日前指定甜甜圈任選8入188元。（圖／取自Mister Donut粉專）

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