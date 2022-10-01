侯友宜陣營稱政見抄襲 林佳龍幕僚：新北市府0資料怎抄
民進黨新北市長參選人林佳龍30日公布新北市的交通政見，不過，力拚連任的新北市長侯友宜陣營聲稱相似度達93%，指控林佳龍陣營抄襲，引發論戰。對此，林佳龍競選辦公室政策中心執行長王義川30日深夜表示，新北市政府無論在官方網站上或相關新聞中，根本沒有相關高快速公路網圖及15項公路計畫的說明，也下載不到任何相關資料，根本無從抄襲，這樣的說法是侮辱新北市民的智慧。
王義川痛斥，侯陣營用一篇新聞稿就空口說白話，誣指相似度達93%，究竟侯陣營是用了什麼特殊軟體進行比對？不如拿出來給社會大眾見識。
王義川說，交通政策的高快速公路網規劃圖，是請教專家學者後，畫出的圖，期間完全找不到新北市政府的公開資訊，無從抄襲。王義川說，侯陣營拿不出相關證據進行政策比對，已經淪為智財蟑螂，侮辱新北市民的智慧。
王義川說，林佳龍在交通部長任內，即不斷為整合首都圈交通，也為北北基桃的交通建設做出許多重大貢獻；反觀侯友宜，過去4年從來沒有發表過類似的談話或行動，隨著林佳龍的參選，到今天跟進首都圈的論述，相似度達100%。
王義川強調，林佳龍當過交通部長，協助規劃及執行台灣許多重大交通建設，其中還包括參與規劃新北市10多年來無法成行的林口交流道等，實在不會也沒有必要抄襲侯陣營的交通政策，請侯陣營自重，拿出計畫來說話，不要打腫臉充胖子。