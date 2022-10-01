專訪／蔡尚樺盼當吃貨主持人 曝內心「高顏值搭檔」首選
蔡尚樺從主播出身，頂著高學歷光環之外，也擁有甜美的外型和流利的口條，她近年轉型以主持人身分在演藝圈闖蕩，去年還獲得金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」殊榮，而今年再以《全明星運動會》、《全民星攻略》雙料入圍該獎，她強調搭檔曾國城是貴人，也分享若未來有機會，最想和去年奪得綜藝節目主持人獎的炎亞綸一起主持節目。
自認是誤打誤撞進入演藝圈的蔡尚樺，至今仍很感謝《全民星攻略》製作單位，「製作人那時就問我有沒有興趣跟一個綜藝大哥搭檔，然後要主持一個綜藝節目。」直到開會當天，才知道是知名主持人曾國城，起初還有些緊張，後來才發現對方完全沒有架子，「不知道他私底下真實的性格是怎麼樣，結果他超愛開玩笑，因爲那時我的手機殼是『你才胖，你全家都胖』，然後他就嘲笑我說『哎呦，小胖妹喔』。」也透露曾國城私底下很願意花時間給後輩建議。
談到在《全明星運動會》前3季，蔡尚樺特別提到錢薇娟有反差萌，「從第一季的尊敬她，到第二季的變成朋友，第三季就有一點騎在她頭上，不過她都會配合。」至於卸下主持棒的原因，她預告不久後將接下同樣與體育相關的新任務，果然在29日就釋出好消息，宣布加入T1 LEAGUE擔任策略行銷長，讓粉絲們又驚又喜。
走「知性美」路線的蔡尚樺，未來不排斥其他風格的節目，「我滿喜歡吃外食、出外景，想把私下開心玩鬧的一面呈現給大家。」坦言最想和炎亞綸搭檔主持，透露對方不僅健談，若稱是顏值擔當也不為過。蔡尚樺去年主持金鐘紅毯的搭檔，是大學同學黃豪平，而典禮主持人是視網膜，3人珍惜緣分，私下創立「房貸少年團」設立目標、增進感情，認為彼此不僅主持風格相仿，聊天頻率也很合，若未來有機會，希望能一起主持節目。
對於其他入圍者，蔡尚樺抱持尊敬的態度，認為Janet的節目《決戰水下伸展台》新穎又獨特，也把《阮三个3》的主持群視為勁敵，「這實境節目在貴媚姐（楊貴媚）的帶領下，幾乎每一年都有入圍，觀眾也很喜歡他們呈現出來的感覺。」表示最終結果，還是要看評審的口味，但她強調在這獎項中，只有《全民星攻略》是屬於益智類型的節目，其他都是實境，所以很感謝評審讓節目替益智守下一城。