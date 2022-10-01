「最美方塊海」線上徵件 拿起手機記錄美景有機會獲獎

2022年莒光海洋觀光年活動重頭戲「最美方塊海攝影比賽」，線上徵件進入倒數計時至10月31日止。主辦單位表示，不限攝影器材、不限國籍，歡迎年滿20歲以上攝影愛好者，拿起手機、相機記錄蛇島、莒光方塊海之美，拍照留念還可以參加比賽，有機會獲得最高2萬元獎金。





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由連江縣莒光鄉公所主辦的莒光海洋觀光年開跑後，掀起國民旅遊熱潮，尤其「最美方塊海攝影比賽」迴響熱烈。隱身西莒坤坵沙灘與蛇島間的世界級奇景方塊海，令許多遊客及攝影愛好者流連忘返，主辦單位希望藉由優秀作品，展現蛇島、莒光方塊海更多不同層次的景色。





▲隱身西莒坤坵沙灘與蛇島間的「最美方塊海」 觀賞時段表。（圖／主辦單位提供）

這次攝影比賽分為兩階段評選，第一階段邀請專業評審，評選出金獎1名獎金2萬元、銀獎1名獎金1萬元、銅獎1名獎金5千元，以及佳作5名各3千元，另擇優選出10件作品在「莒光海洋觀光年」臉書粉專（https://www.facebook.com/chukuangoceansightseeingyear/）進行第二階段最佳人氣票選，於活動期間（11月11日至18日）獲得最多指定留言數的前5件作品，加碼最佳人氣獎獎金3千元。線上徵件至十月底截止，報名請參考活動網站（https://saleweiyan.wixsite.com/2021chukuang/photography）。





莒光鄉公所也提醒，今年「遊莒光拿好禮活動」的活動紀念酒廣受好評，東莒兌換地點限量700瓶已全數兌換一空，欲兌換者請於每日下午3:30至5:30，至西莒兌換地點莒光鄉公所（莒光鄉青帆村74之2號2樓財經課）兌換，數量有限，兑完為止。如欲了解最新兌換進度，請上活動網站（https://saleweiyan.wixsite.com/2021chukuang/services-6）。





