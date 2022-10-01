剛吞併烏克蘭4州！蒲亭簽秋季例行徵兵令 估12萬人入伍
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）當地時間9月30日簽令，正式將烏克蘭4個地區併入俄羅斯領土，引發各界譴責，歐盟、美國、七大工業國組織（G7）都誓言，絕對不會承認遭吞併地區為俄國領土，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也正式申請加入北大西洋公約組織（NATO），聲稱只要蒲亭還在位就不會與俄國談判。在這節骨眼上，蒲亭又於同一天簽署秋季例行徵兵令，再次引發外界聯想。
綜合《路透社》等外媒報導，蒲亭9月30日聲稱，烏克蘭4州民眾已經做出他們的選擇，就是透過公投決定加入俄羅斯聯邦，強調公投結果是出自於投票民眾的自然權利；而且就在同天，蒲亭還簽署了另一項法令，即例行秋季徵兵活動照常進行，預計將徵召12萬公民參加法定兵役。
報導指出，俄羅斯的法律規定，所有男性都必須在18至27歲之間，服過1年兵役，或在高等教育期間接受同等培訓。
由於蒲亭近日才剛簽署徵召30萬人的局部動員令，前往烏克蘭戰場，引發出逃浪潮，加上甫宣布吞併烏克蘭的盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson），故蒲亭此舉格外引發外界關注，擔心這是否意味著局勢將進一步升級，或俄國兵力確實吃緊。
不過，根據俄國媒體《塔斯社》（TASS）援引俄國國防部的說法，秋季例行徵兵與對烏克蘭的「特別行動」沒有任何關係。