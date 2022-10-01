MLB／超人大谷剩餘比賽都會上！天使教頭：不擔心他累

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目前大谷打點94分，有機會連兩季達成百打點，Nevin教練也是樂觀其成，表示很希望大谷能打下百打點，每個人都喜歡見證紀錄，看到大谷每晚的活躍也很興奮，還有6場比賽能看到他的活躍表現。
除了打者翔平有機會達成紀錄以外，投手大谷也有望締造里程碑，昨天完投8局之後，目前賽季的投球局數達到161局，已經超越在日本職棒2015賽季的160.2局，達到生涯最多局數，更是只差一局，就能締造前無古人的單季打席數、局數都達到規定數目的球員，而大谷也將在本季最後一場比賽對運動家再度登板，非常有機會在歷史上留名。
對於昨天的投球表現，Nevin教練也表示，雖然大谷昨天肩膀有點累了，所以才換投，但因為打擊打得非常好，所以不擔心他以指定打擊上場的疲勞問題，除非大谷自己提出來，否則讓他出賽是沒問題的。
目前投球拿下15勝8敗，防禦率2.35的大谷翔平，打擊上也轟出34發全壘打、94分打點，高達.887的攻擊指數，在投打兩端都覺出聯盟頂尖表現的他，非常有機會連莊美聯MVP，但是最大的對手仍然是持續突破全壘打紀錄，並且有機會達成美聯打擊三冠王的紐約洋基隊頭號球星「法官」Aaron Judge。