無照跑北宜車禍慘死！16歲少女「抖音粉絲暴增」集體哀悼
北宜公路坪林路段昨（30）日發生嚴重車禍，一名16歲的周姓女騎士無照駕駛跑山，結果轉彎時摔車滑到對向遭輾斃，引發社會關注。然而由於周女生前IG貼文與朋友開玩笑「我會被撞死」結果一語成讖，隨後就有不少網友也發現周女也有抖音帳號，且事件也在抖音傳開，不少網友湧入哀悼。
在周女發生車禍之後，周女的IG貼文隨之被曝光，表示30日想要借一輛機車去跑山，指定車款並稱當天晚上就能還車，隨後又發動態說「已經借到機車了，到時候會騎魅力（Many）上山練習「卡普」（機車過彎時傾角壓車）」。
隨後又發文跟朋友討論「可以告訴我魅力（車種）怎麼跑山嗎？」朋友則開玩笑回應「我教你，記得上山到坪林都走對向就好了，這樣比較符合魅力的特色」而周女則回應「X不要靠X！超好笑」還打上限時動態說「超好笑又夠屁，哈哈哈哈哈，我會被撞死」沒想到一語成讖，隔天發生打滑摔車事故摔倒對向，遭水泥預拌車輾過身亡。
然而事故發生之後，有多位抖音創作者將其製作成影片，周女抖音帳號也被找到，粉絲人數爆增至1萬6千多人，不少人在周女唯一的影片下哀悼表示「魅力姐一路走好QQ」、「一路好走了！阿彌陀佛」、「哎....年紀還這麼輕真的是非常可惜，一路好走」、「一路好走！特別來看看您的抖音」、「可惜了美女，祝妳另一個世界愉快」。（編輯：張嘉哲）