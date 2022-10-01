黃珊珊酸「把事做好」欲蓋彌彰 陳時中：台北近年確停滯
媒體人周玉蔻近來一連串發言與風波，各界普遍認為會傷害民進黨台北市長參選人陳時中選情，更有消息指出，陳私下致電給多年好友、屏東縣長潘孟安大吐苦水。對此，陳時中今（1）日上午受訪表示，自己確實有與潘孟安通電話，但並未談到周玉蔻相關事情。
陳時中今日上午前往永春陂生態濕地公園，參加111年全國登山日活動，並向上午爬山運動的山友致意。會前受訪時，有媒體問及近日是否有與潘孟安通電話？陳時中表示，潘孟安打電話給他，講話內容就是給我鼓勵，是否因為選情緊張？陳則說，「沒有，我們有通過電話，我們當然有熟啊」。
被問及是否針對周玉蔻事件討論？陳時中說，沒有，就是廣泛針對執政選舉該注意甚麼，「他分享一些經驗，我想很好」。
另外，競選對手黃珊珊昨日在臉書嘲諷，選舉是「缺什麼補什麼」，因此陳時中提出「把事做好」，代表「之前沒有把事做好」。陳時中大嘆，玩文字遊戲大可不必，很清楚的是，台北市沒有把市政做好，所以自己要進去把事做好，就這麼單純。
陳時中說，自己並不認為大家有大的問題、或一定要反省什麼，但是事實上，這幾年來大家有停滯的感覺，那就是因為事情沒有做得紮實，而市府有堅實的團隊在，如何領導團隊把事做好，讓團隊發揮最大戰力，就是自己的競選主軸。