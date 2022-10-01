蔣萬安抄襲教育政策？黃珊珊：他都請別人代答抄襲應難免
國民黨台北市長參選人蔣萬安昨（30）日召開記者會，公布其教育相關政見。不過她與另一名參選人黃珊珊都不約而同提出「5歲兒童納入義務教育」的政策，由於是黃珊珊先提出，也被外界質疑蔣萬安是否有抄襲政策的狀況？對此黃珊珊今（1）日回應，表示自己有看到昨天蔣萬安的政見發表會，「好像他都請別人代答，那如果代答的話，表示他政策是用外包的，外包的話大概抄襲是不可避免的。」
黃珊珊昨日接受專訪時，被問到「最想問另外兩名市長參選人什麼問題？」黃珊珊則直言「最想問他們『錢從哪來』。」也被外界直指在暗示藍綠兩黨的參選人政見都在「大撒幣」。對此黃珊珊今日受訪時也解釋，當過家的人才知道家有多難持，「你要把資源做什麼樣的分配，財政紀律是一件非常重要的事情，我們的政府如果沒有財政紀律的話，所有東西都會是空頭支票。」
黃珊珊強調，重點在於提出一個新政策之後，必須要提出政策的來源是什麼，不然就會變成一場無限制舉債的災難。「你要舉債，還是要有財政紀律，除了攸關說你是不是大撒幣，你是要開空頭支票還是可執行，我覺得這個就是大家去檢視你的政見內容到底可不可行。」
至於針對前一天蔣萬安提出的教育政策中，也提出了「5歲兒童納入義務教育」的政策，被外界質疑是否抄襲黃珊珊的政策？對此黃珊珊則意有所指，表示她也看了前一天蔣萬安的政見記者會，「好像他都請別人代答，那如果代答的話，表示他政策是用外包的，外包的話大概抄襲是不可避免的。」黃珊珊直言，他們也承認台北市教育政策非常好，好的東西大家抄也沒意見，「但可能參選人自己還是要吸收一下。」