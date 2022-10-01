《台北女子圖鑑》的她被肉搜狂罵 金鐘得主怒：輿論殺人
金馬影后桂綸鎂主演的Disney+影集《台北女子圖鑑》掀起追劇風潮，各大社群出現惡搞哏圖和討論聲量，一名Dcard網友認為戲劇裡來台北工作的「北漂人」很蠢，挖出2名女性編劇資料撻伐，惹怒金鐘編劇吳洛纓，她氣喊：「想想看，戲好的時候，誇的是演員很會演、導演很會拍，只要不順你意，就拿在製作核心中最不被尊重的編劇開刀，叫編劇背鍋，這公平嗎？」
吳洛纓寫過《白色巨塔》、《痞子英雄》等知名戲劇，看到《台北女子圖鑑》的編劇被點名是戰犯，她挺身而出：「你真的了解編劇在影視產業中扮演的分工角色、話語權甚至權力嗎？ 這是從製作單位（平台）想要做1檔什麼樣的劇就決定好的，所有的選項（包含定本），都會回到導演、製作人、平台方做決策，就算編劇不同意，但製作單位或平台要你修改，你就得改，不然不能定本，你連編劇費都拿不到。」
吳洛纓說：「我要嚴厲譴責，像這次這種對某齣戲的批判攻擊，轉成找編劇像找戰犯式的肉搜、拿來鞭屍、刨根挖底、人身攻擊的獵巫行動，前所未見，令人髮指。這就叫做網路暴力，這就叫做輿論殺人。作為一個編劇，在這個產業裡既沒有合理的待遇，也沒有足夠的法律保護，連寫出去的劇本被怎麼改怎麼拍都無權干涉，憑什麼要在你不喜歡一齣戲的時候，成為箭靶？沒有一點對人基本的尊重嗎？」