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帥到沒朋友！曹佑寧新髮色曝光　網友：根本反町隆史

▲曹佑寧分享染了新髮色的照片。（圖／翻攝自曹佑寧臉書）
▲曹佑寧分享染了新髮色的照片。（圖／翻攝自曹佑寧臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-01 10:54:532022-10-01 11:05:37

曹佑寧（小曹）2014年還在念輔大體育系就演了電影《KANO》男主角，同年拿下台北電影獎最佳男配角，並入圍金馬獎最佳新演員，爆紅後忍痛放棄棒球代表隊生涯，成為專業演員，至今片約不斷。曹佑寧昨（30日）在粉專分享染新髮色的照片，網友直呼撞臉日本巨星反町隆史。

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▲▼曹祐寧過去都頂著黑髮。（圖／翻攝自曹祐寧臉書）
▲▼曹佑寧過去都頂著黑髮。（圖／翻攝自曹佑寧臉書）
▲▼曹祐寧過去都頂著黑髮。（圖／翻攝自曹祐寧臉書）
出道8年始終以黑髮示人，曹佑寧表示，經紀人問他會不會想嘗試染髮，他想都沒想就說好，因為過去一直沒機會換髮色，好奇如果換了比較跳的顏色，自己會變成什麼樣子，沒想到，答應後開始思考「嗯…應該會不錯看吧」、「嗯...染完後人會不會像顏色一樣跳掉」。

▲▼曹祐寧染新髮色。（圖／翻攝自曹祐寧臉書）
▲▼曹佑寧染新髮色。（圖／翻攝自曹佑寧臉書）
▲▼曹祐寧染新髮色。（圖／翻攝自曹祐寧臉書）
曝光的照片，曹佑寧頭髮長度看似沒變化，選染了一頭金黃色髮型，只見原本深邃的五官沒有被吃掉，反而散發日系型男的風格，一雙招牌老鷹眼電力萬鈞，本人忐忑地問：「好啦！怎麼樣還行吧？哈哈哈哈哈！」稱自己很喜歡。

▲▼曹祐寧金髮造型一面倒好評。（圖／翻攝自曹祐寧臉書）
▲▼曹佑寧金髮造型獲得一面倒好評。（圖／翻攝自曹佑寧臉書）
▲▼曹祐寧金髮造型一面倒好評。（圖／翻攝自曹祐寧臉書）
貼文一出，半天湧入2.7萬人按讚，王可元大呼：「偶的天啊好帥！」郭書瑤虧曹佑寧吃冰淇淋耍帥：「原來甜筒要醬子吃啊！」陳妤驚豔：「好扯！太帥了吧！」吳心緹、邱宇辰和粿粿直說很金髮很適合、很好看、很帥，還有人說像「日漫男主角」、反町隆史，「那個人怎麼這麽會建議」、「不可能有這麼搭的髮色欸」、「真的帥慘！都認不出來了」！（編輯：楊穎軒）

▲日劇男神反町隆史。（圖／NOWnews資料照）
▲日劇男神反町隆史。（圖／NOWnews資料照）

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