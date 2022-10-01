安妮亞回來了！《間諜家家酒》《天竺鼠車車》第2季開播
《SPY×FAMILY間諜家家酒》在今年4月播出便屢屢搶攻各大平台動畫榜首地位，三位主角溫馨的親情更是讓大人小孩都沉迷其中，好消息是從10/1開始將帶著全新下半部內容回歸；不僅如此，以三分鐘不到的劇情橫掃Youtube的《PUI PUI 天竺鼠車車》也同樣將在10月8號推出全新篇章「駕訓班篇」。
《SPY×FAMILY間諜家家酒》第二季內容將於10/1起播出，面對即將加入佛傑一家的新成員，這次是否又會掀起一場驚濤駭浪的波瀾呢？故事中最受到粉絲喜愛及討論的角色安妮亞，不僅融化執行任務精準下手的爸爸、媽媽，三位主角間溫馨的親情準備再次融化觀眾的心。
除了《SPY×FAMILY間諜家家酒》開播的好消息外，《PUI PUI 天竺鼠車車》也將在10月8日回歸並推出最新篇章「駕訓班篇」，第二季消息一出，也立刻在日本推特受到粉絲熱烈討論。超萌的PUI PUI們將到駕訓班學校展開新生活，並且與新駕駛員展開磨合期的考驗，也預期會有更多精緻可愛的天竺鼠車車閃亮登場。
除了兩大熱門動畫的第二季強是登場外，10月陸續撥出的還有《路人超能100》第3季、《入間同學入魔了!》第3季，以及新作《被勇者隊伍開除的馭獸使、邂逅了最強種的貓耳少女》，講述身為「馭獸使」的男主角雷因，因為沒有戰鬥技能而被隊員視為拖後腿的存在，並將他逐出了勇者隊伍，雷因決定以冒險者的身分重新出發，卻在測試途中遇見了最強種之一的「貓靈族」少女，一同展開冒險的旅程。