2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「白晝之夜」是什麼？10/1登場　6大QA、4個展區報你知

▲2022臺北白晝之夜今晚在士林登場，法國藝術家「Julien Nonnon」作品《城市旅遊》，將在士林街頭進行街頭光雕投影。（圖／​​2022臺北白晝之夜提供）
▲2022臺北白晝之夜今晚在士林登場，法國藝術家「Julien Nonnon」作品《城市旅遊》，將在士林街頭進行街頭光雕投影。（圖／​​2022臺北白晝之夜提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-10-01 11:07:152022-10-01 11:21:59

全台今晚最熱鬧的地方，就在士林！每年吸引超過30座城市、數百萬人一起嗨到天亮的「白晝之夜」（Nuit Blanche），是起源自法國巴黎的全球性夜間城市藝術節，每年在10月第一個周六晚上6點至周日早上6點舉辦，台灣從2016年開始響應，將藝術融合環境展現城市之美。2022台北白晝之夜今（1）日就在士林重磅登場，規劃4大展區、請來60位藝術家同歡，共計展出20件作品、逾60場表演，大家都不要睡，一塊玩到天亮，連兒童新樂園、天文館、科教館都將首度營運到凌晨12點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2022台北白晝之夜自今（1）日晚上6時至10月2日早上6點登場，今年重磅回歸台北士林，並以「士林大戲院」為主題，規劃4大實體展區：台北表演藝術中心、士林夜市、士林官邸公園、台北科學藝術園區。請來超過60位藝術家共襄盛舉，創作類型包括藝術裝置、影像、光電、音樂、戲劇、舞蹈。《NOWnews》整理6大QA，趕緊補個眠、晚上一起出發！

▲全都不許睡！法國DJ狄文斯今晚把臺北科學教育館1樓大廳變成「科學大舞廳」。（圖／2022臺北白晝之夜提供提供）
▲全都不許睡！法國DJ狄文斯今晚把臺北科學教育館1樓大廳變成「科學大舞廳」。（圖／2022臺北白晝之夜提供）
🟡Q1：白晝之夜要門票嗎？
白晝之夜以「跨夜舉辦、公眾場域、自由參加」為號召，因此士林4大展區及這次響應的故宮博物院都開放全民免費參觀，僅有少部份體驗活動或餐飲是收費活動，會在報名時提前告知。

🟡Q2：白晝之夜在哪裡？
今年在台北士林舉辦，打造4大展區：臺北表演藝術中心展區、士林夜市展區、士林官邸公園展區、臺北科學藝術園區展區（含國立臺灣科學教育館、臺北市立天文科學教育館及臺北市兒童新樂園），除此之外，還有特別響應白晝之夜的國立故宮博物院。

▲位於「士林官邸公園展區」的藝術裝置《漁光》。（圖／2022臺北白晝之夜提供）
▲位於「士林官邸公園展區」的藝術裝置《漁光》。（圖／2022臺北白晝之夜提供）
▲「李育昇與拚場藝術撞擊」在士林慈諴宮，展現可靜可動的神偶裝置。（圖／2022臺北白晝之夜提供）
▲「李育昇與拚場藝術撞擊」在士林慈諴宮，展現可靜可動的神偶裝置。（圖／2022臺北白晝之夜提供）
🟡Q3：要怎麼去白晝之夜？
最理想的方式還是搭乘大眾運輸交通工具，尤其是捷運淡水線，在劍潭站3號出站後，就可直接從北藝中心出發。捷運淡水線加開班次至凌晨2點，採士林站往台北車站「單向載客」方式，民眾可在士林站與劍潭站上車，至台北車站沿途各站下車，其餘車站只出不進。要注意的是，今（1）日士林部份路段Youbike暫停服務，公車也會進行改道。

🟡Q4：白晝之夜有消費券可領嗎？
2022白晝之夜消費券每張面額100元，分別在以下 A、B、C三區的活動服務站領取，每人各區各限領一張，皆有限量、領完為止。（A、B區可用台北通、悠遊付APP掃QR Code領券，C區僅限悠遊付領券）
◾A區：臺北表演藝術中心（17:30-19:30時段暫停領券）、士林夜市、士林官邸公園，領取時間10/1 16:00至10/2 06:00。
◾B區：臺北科學藝術園區（含科教館、天文館、兒童新樂園），領取時間10/1 16:00至10/2 06:00。
◾C區：胖卡嘉年華（兒童新樂園廣場外），領取時間10/1 12:00-23:59。

📍消費券使用期限
 A、B區：111/10/1 16:00至10/10 23:59
C區：111/10/1 12:00至10/1 23:59
使用地點：僅限士林商圈內超過250個合作店家

🟡Q5：哪些作品有人數限制，需要填前預約？
「歪樓烏托邦」、「城市愛撫」、「參觀回路」、「Nike 放瘋社集合」、「Swing the Night」需報名預約（前兩個已額滿），其他表演節目和視覺作品都是開放自由免費參觀，作品總表可在官網查詢

🟡Q6：爆地點、帶小孩，不能去士林怎麼辦？
白晝之夜去年因疫情首度轉為線上舉辦，一夜限定的體驗情境廣受好評，因此今年首創「現場、線上、現場×線上」3種體驗模式，除了親自到現場，也能待在家線上看實況直播。至於「現場×線上」模式，可先在官網線上收藏想看的藝術作品，官網會自動排列時間軸線，方便規劃專屬的觀展行程，便於管理路線，不怕到士林變無頭蒼蠅。

▲如果不能親赴現場，也能線上收看實況直播，圖為藝術家台灣特技團。（圖／2022臺北白晝之夜提供）
▲如果不能親赴現場，也能線上收看實況直播，圖為藝術家台灣特技團。（圖／2022臺北白晝之夜提供）

國際咖啡日「今天限定」！全家拿鐵買3送3　7-11兩杯半價

國際咖啡日10家整理包！大美式28元「無限期」：10杯寄爆

7-11太會了！開賣鯊魚先生、LEGO樂高周邊：這款要先搶

麥當勞十大「隱藏服務」公開！靠這招吃薯條：只要10元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀