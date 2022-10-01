「白晝之夜」是什麼？10/1登場　6大QA、4個展區報你知

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🟡Q1：白晝之夜要門票嗎？
白晝之夜以「跨夜舉辦、公眾場域、自由參加」為號召，因此士林4大展區及這次響應的故宮博物院都開放全民免費參觀，僅有少部份體驗活動或餐飲是收費活動，會在報名時提前告知。
🟡Q2：白晝之夜在哪裡？
今年在台北士林舉辦，打造4大展區：臺北表演藝術中心展區、士林夜市展區、士林官邸公園展區、臺北科學藝術園區展區（含國立臺灣科學教育館、臺北市立天文科學教育館及臺北市兒童新樂園），除此之外，還有特別響應白晝之夜的國立故宮博物院。
🟡Q3：要怎麼去白晝之夜？
最理想的方式還是搭乘大眾運輸交通工具，尤其是捷運淡水線，在劍潭站3號出站後，就可直接從北藝中心出發。捷運淡水線加開班次至凌晨2點，採士林站往台北車站「單向載客」方式，民眾可在士林站與劍潭站上車，至台北車站沿途各站下車，其餘車站只出不進。要注意的是，今（1）日士林部份路段Youbike暫停服務，公車也會進行改道。
🟡Q4：白晝之夜有消費券可領嗎？
2022白晝之夜消費券每張面額100元，分別在以下 A、B、C三區的活動服務站領取，每人各區各限領一張，皆有限量、領完為止。（A、B區可用台北通、悠遊付APP掃QR Code領券，C區僅限悠遊付領券）
◾A區：臺北表演藝術中心（17:30-19:30時段暫停領券）、士林夜市、士林官邸公園，領取時間10/1 16:00至10/2 06:00。
◾B區：臺北科學藝術園區（含科教館、天文館、兒童新樂園），領取時間10/1 16:00至10/2 06:00。
◾C區：胖卡嘉年華（兒童新樂園廣場外），領取時間10/1 12:00-23:59。
📍消費券使用期限
A、B區：111/10/1 16:00至10/10 23:59
C區：111/10/1 12:00至10/1 23:59
使用地點：僅限士林商圈內超過250個合作店家
🟡Q5：哪些作品有人數限制，需要填前預約？
「歪樓烏托邦」、「城市愛撫」、「參觀回路」、「Nike 放瘋社集合」、「Swing the Night」需報名預約（前兩個已額滿），其他表演節目和視覺作品都是開放自由免費參觀，作品總表可在官網查詢。
🟡Q6：爆地點、帶小孩，不能去士林怎麼辦？
白晝之夜去年因疫情首度轉為線上舉辦，一夜限定的體驗情境廣受好評，因此今年首創「現場、線上、現場×線上」3種體驗模式，除了親自到現場，也能待在家線上看實況直播。至於「現場×線上」模式，可先在官網線上收藏想看的藝術作品，官網會自動排列時間軸線，方便規劃專屬的觀展行程，便於管理路線，不怕到士林變無頭蒼蠅。