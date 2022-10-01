2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

遭柯文哲酸沒存在感 蔣萬安：在市民心中有存在感才重要

▲遭柯文哲指沒存在感，蔣萬安說，在市民心中有存在感比較重要。（圖／蔣萬安辦公室提供）
▲遭柯文哲指沒存在感，蔣萬安說，在市民心中有存在感比較重要。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者余祥／台北報導

2022-10-01 11:05:17

台北市長柯文哲酸國民黨台北市長參選人蔣萬安選舉至今像不存在，不適合當領導人。蔣萬安今(1)日表示，他不敢說自己在政治口水中有存在感，在市民心中有存在感比較重要；至於蔣萬安提教育政策，遭綠營批回答媒體提問找專家代答，蔣萬安說，他們的政策很清楚，反觀陳時中除了免治馬桶，誰還知道陳有什麼政策？

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安今日行程滿檔，幫台北各區議員競選總部成立站台。被問及下午是否有機會與同樣為議員站台的新北市長侯友宜同台？蔣萬安說，下午因為排滿了各區議員的站台活動，有機會不排除同台，只是行程規劃很滿。

蔣萬安說，侯是現任市長，他的施政滿意度名列前茅，大家都很希望透過他城市治理經驗，在政策推動互相學習，在區域治理達成更好的目標，年底選戰大家都是團體戰，追求席次極大化。

至於民進黨在基層發放抹黑文宣，攻擊民眾黨新竹市長參選人高虹安，蔣萬安說，選舉不該如此，民進黨在選舉操作，不斷秀下限，從鏡電視執照、移頻，都是總統級的關說，這次又用整本雜誌挨家挨戶發送，顯示民進黨競選經費無上限。

蔣萬安批，民進黨透過文宣，還結合網路攻擊，接下來還會有假民調，他要提醒高虹安團隊一定要堅強面對這場冷血、動用國家資源的選戰，他的團隊也會提防昨日張善政、今日高虹安、明日蔣萬安。

內幕／蔣萬安不出錯打法奏效　周玉蔻效應會吸到這3種票

私幼補助政見挨批跟風　蔣萬安辦回嗆：跟風的是黃珊珊

陳時中為起乩說道歉　蔣萬安接受：盼選舉回歸理性討論

讓孩子接軌國際！蔣萬安承諾：教育非人事預算年增8％

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀