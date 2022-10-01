遭柯文哲酸沒存在感 蔣萬安：在市民心中有存在感才重要
台北市長柯文哲酸國民黨台北市長參選人蔣萬安選舉至今像不存在，不適合當領導人。蔣萬安今(1)日表示，他不敢說自己在政治口水中有存在感，在市民心中有存在感比較重要；至於蔣萬安提教育政策，遭綠營批回答媒體提問找專家代答，蔣萬安說，他們的政策很清楚，反觀陳時中除了免治馬桶，誰還知道陳有什麼政策？
蔣萬安今日行程滿檔，幫台北各區議員競選總部成立站台。被問及下午是否有機會與同樣為議員站台的新北市長侯友宜同台？蔣萬安說，下午因為排滿了各區議員的站台活動，有機會不排除同台，只是行程規劃很滿。
蔣萬安說，侯是現任市長，他的施政滿意度名列前茅，大家都很希望透過他城市治理經驗，在政策推動互相學習，在區域治理達成更好的目標，年底選戰大家都是團體戰，追求席次極大化。
至於民進黨在基層發放抹黑文宣，攻擊民眾黨新竹市長參選人高虹安，蔣萬安說，選舉不該如此，民進黨在選舉操作，不斷秀下限，從鏡電視執照、移頻，都是總統級的關說，這次又用整本雜誌挨家挨戶發送，顯示民進黨競選經費無上限。
蔣萬安批，民進黨透過文宣，還結合網路攻擊，接下來還會有假民調，他要提醒高虹安團隊一定要堅強面對這場冷血、動用國家資源的選戰，他的團隊也會提防昨日張善政、今日高虹安、明日蔣萬安。