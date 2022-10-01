「脹氣」也有分種類？延後就醫恐面臨開刀 醫籲不能輕忽
許多人在用餐後甚至日常進行活動時，都會胃脹氣的症狀，肚子鼓鼓的不適感除了當下相當困擾外，也不免令人擔心是否為身體健康的警訊，林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科李柏賢表示，面對脹氣的問題，首先要先辨別它是較嚴重的「器質性脹氣」，或是處理較容易的「功能性脹氣」，兩者導致肚子鼓鼓的原因大不相同，附帶的症狀也有所差異，而目前臨床上，「功能性脹氣」的案列較為常見，也是不少年輕人因為腸躁症、情緒壓力大等衍生的感覺，因此若民眾常有胃脹氣的感覺，建議除了當下多休息外，先到醫院徹底檢查成因才是上上之策。
李柏賢指出，脹氣其實是一種感覺，若長期有這樣的困擾，應先就醫釐清自己是消化系統真的被塞住的「器質性脹氣」，還是單純腸胃功能不好的「功能性脹氣」，其中導致器質性脹氣的原因可能包含腫瘤、發炎性腸道疾病，如克隆氏症導致的腸道狹窄等等，此時就無法單獨用藥物治療，可能要配合開刀、化療去排解，病人也會有體重減輕甚至伴隨血便的情況。
李柏賢提到，相較於器質性，有功能性脹氣困擾的民眾就多上不少，這類型的脹氣泛指人體的腸胃道，並沒有被任何實質的東西塞住，而是因為「蠕動」功能欠佳才衍生；李柏賢透露，目前功能性脹氣在台灣主要的導致原因是腸躁症，患者時常會有便秘、肚痛、肚子鼓鼓的情況，上述症狀也很常和情緒壓力、飲食有直接關聯；處理應對上就單純用藥物治療，或消脹氣的藥水就能得到緩解。
除了腸躁症、開刀之後的腸沾黏外，李柏賢指出，糖尿病、小腸細菌過度生長（SIBO）也都會造成脹氣，因此若發現自己已經有經常性脹氣的狀況，一定要盡早到醫院透過腸胃鏡、電腦斷層等，先初步排除器質性脹氣的可能。飲食上，常見的易脹氣食物包含奶製品、油炸食品、氣泡飲料、麵包、豆類、地瓜等根莖類應該盡量減少攝取。