流感疫苗今開打！「兩階段接種」1圖秒查公費對象

我是廣告 請繼續往下閱讀
薛瑞元說明，新冠疫苗與流感疫苗可同一天施打在不同手臂，感謝長期以來配合防疫的民眾與醫護人員的協助與付出，期望大家繼續共同努力。
疾管署指出，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段今起開打，第2階段自11月1日開始，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘包括醫事人員、65歲以上長者、長照機構人員、學齡前幼兒、孕婦、高風險慢病、罕病、重大傷病患者、嬰兒父母、幼兒園托育機構人員、學生、禽畜業動物防疫人員等對象均於第1階段。
疾管署指出，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均約可達30至80%；對18歲以上成人因流感而住院的保護力約有41%，對重症保護力則可達82%。
疾管署也提醒，今年全台約有4000餘家接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等，並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。