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流感疫苗今開打！「兩階段接種」1圖秒查公費對象

▲今（1）日111年度公費流感疫苗開打，邀請衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩、防疫大使楊烈及素人孕婦媽媽與其學齡前幼兒於現場率先施打。（圖／疾管署提供）
▲今（1）日111年度公費流感疫苗開打，邀請衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩、防疫大使楊烈及素人孕婦媽媽與其學齡前幼兒於現場率先施打。（圖／疾管署提供）

記者許若茵／台北報導

2022-10-01 11:57:06

衛福部疾管署今（1）日舉辦111年度公費流感疫苗開打記者會，邀請衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩、防疫大使楊烈及素人孕婦媽媽與其學齡前幼兒於現場率先施打，並共同呼籲符合公費流感接種資格的民眾，配合開打期程儘速完成接種，保護自己並守護親友健康。

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薛瑞元表示，今年度政府將持續提供630萬劑四價公費流感疫苗，接種流感疫苗後可減少流感的感染風險和降低重症機率，保護力約持續1年，所以須每年接種。

薛瑞元說明，新冠疫苗與流感疫苗可同一天施打在不同手臂，感謝長期以來配合防疫的民眾與醫護人員的協助與付出，期望大家繼續共同努力。

疾管署指出，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段今起開打，第2階段自11月1日開始，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘包括醫事人員、65歲以上長者、長照機構人員、學齡前幼兒、孕婦、高風險慢病、罕病、重大傷病患者、嬰兒父母、幼兒園托育機構人員、學生、禽畜業動物防疫人員等對象均於第1階段。

▲指揮中心宣佈公費流感疫苗第一階段於10月1日開打。（圖／指揮中心）
▲指揮中心宣佈公費流感疫苗第一階段於10月1日開打。（圖／指揮中心）
疾管署指出，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均約可達30至80%；對18歲以上成人因流感而住院的保護力約有41%，對重症保護力則可達82%。

疾管署也提醒，今年全台約有4000餘家接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等，並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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