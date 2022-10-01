馬英九提浮屍酸陳其邁 精神科醫師：暖男邀專家自殺防治
前總統馬英九昨日（30）參加國民黨高雄市長參選人柯志恩首場誓師大會時，痛批高雄市長陳其邁高雄接連出現21具浮屍、自殺率還是六都之首，「陳市長都有責任」、「暖男到哪裡去了？」、「他做了什麼？」，對此，執業超過30年的精神科醫師林耕新則發文指出，市府在一週內重新統計調查出幾個熱點和時段，盡一切可能加強水域巡邏與安全檢查，「暖男每天都緊盯著專家，追著我們提出防治自殺計畫」。
曾兼任高雄市自殺防治中心主任林耕新說，他這兩週連續參加兩場「高雄水域自殺防治專家會議」，分別是9月21日精神醫學場、9月28日心理衛生場，高雄市衛生局特別邀請精神科專家，全國自殺防治中心創辦人台灣大學李明濱教授、凱旋醫院周煌智院長、義大醫院顏永杰主任、自殺防治學會陳俊鶯常務理事、中華心理衛生協會呂淑貞理事長、高雄醫學大學陳武宗教授、成大醫學院郭乃文教授、高雄臨床心理師公會陳靖榮譽理事長，集合全國最好的專家一起參加研討。
而高雄市政府也立即召集衛生局、警政、社政、民政、觀光局、水利局、文化局、港務警察總隊、工務局、新聞局，幾乎全市府單位總動員，利用短短一週重新統計調查出幾個熱點和時段，盡一切可能加強水域巡邏與安全檢查。
李明濱曾說「人人都是自殺防治守門人」，林耕新則認為，自殺防治是極其困難的任務深深了解這是一個長期抗戰的使命，必須要有分層次的落實全面性（初段）、選擇性（次段）、指標性（末段）自殺防治策略，絕對是全民要一起努力的目標。
林耕新日前曾呼籲自殺不應做選舉操作，他表示，很遺憾又看到貴為前總統的馬英九先生哪壺不開提哪壺？又是「浮屍」又是質問「暖男到哪了？」，「我要跟馬先生報告，暖男每天都緊盯著這群專家，追著我們提出防治自殺計畫」。
※【NOWnews 今日新聞
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