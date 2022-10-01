替時力港湖區參選人站台 黃珊珊：支持優秀候選人進議會
台北市長參選人黃珊珊今（1）日上午臨時新增行程，去替時代力量南港內湖區的議員參選人陳志明站台，不過在港湖區則有黃珊珊24年的子弟兵陳宥丞參選，外界也關注幫時力參選人站台是否會影響子弟兵的選情？對此黃珊珊今日受訪時則表示，自己主打超越藍綠，爭取最多市民的認同，因此希望更多更優秀的候選人進入市議會，這是一個很正常的狀況。
黃珊珊受訪時表示，自己在參選時就主打超越藍綠，希望爭取最多市民的認同。「陳宥丞是我24年的助理，他本來跟我的關係不用特別去強調。」黃珊珊說，議員席次是多席次，一個選區像內湖南港區有九席的議員，我們當然希望說有更多優秀的候選人都能夠進入市議會，這也是民主的常態，「我也希望說大家把選舉當成一場嘉年華會，不要變成你死我活。」
而陳宥丞本人也出面接受訪問，表示雖然對於新人參政來說壓力很大，但當時與黃珊珊共同的目標就是要成立聯合政府，「台灣其實真正的敵人是在島外，我們過去的政治人物都習慣在自己國人之間製造對立跟矛盾。」陳宥丞說，他覺得黃珊珊此舉是一個很好的示範作用，當你能夠找到更多合作的對象來為百姓做事的時候，這就是一個最好的證明。
陳宥丞強調，自己擔任黃珊珊的助理已經24年了，兩人的關係更像是家人。「家人之間本來就要有更多的理解跟體諒，所以我完全能夠支持跟贊同，她去協助第三勢力的候選人站台。」陳宥丞說，無論如何，在港湖區他都還是正統的黃珊珊接班人，因此還是希望支持黃珊珊的民眾可以給他一個傳承黃珊珊品牌的機會。