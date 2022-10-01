陳美鳳8億珠寶不敵房地產　「金店面遭法拍」搞烏龍

陳美鳳昨（30）日戴8億翡翠項鍊，貴氣出席珠寶記者會，35歲擁有第1件翡翠珠寶，陳美鳳比起首飾更愛鋼筋水泥，曾經瘋狂買房子給家人，因為景氣很好，歌廳秀、餐廳秀的案子非常多，一次排都排到年底，直到政府掃黃加上錄影帶推出，開始歌廳秀、餐廳秀漸漸落沒，發現房子的貸款快付不出來，就決定整理房地產，住不到的就賣出去，前陣子聽聞台中的店面被法拍，陳美鳳嚇得趕緊問妹妹，結果是隔壁的房子遭法拍，烏龍一場。
陳美鳳主演的八點檔《黃金歲月》殺青後，也計畫和姊妹淘藍心湄出國玩，但由於主持的《美鳳有約》持續錄影中，也不能飛得太遠，加上還有為明年民視除夕特別節目《民視第一發發發》的演出企畫中，每天過得相當充實。
陳美鳳說現在自己都照顧好自己，所以對愛情也不強求，常常說小鮮肉不要，是因為小鮮肉心臟要夠強，現在就是認識當朋友就可以了，被問到上一次心動的感覺是多久之前，她說一直都有，才會保持每天都開心。
陳美鳳獲邀國慶晚會演出，有別於藍寶石表演，歌曲也會變化，但會端莊、大方、美麗，當天有賴專業的造型團隊，每天都跟他們開會討論。這一次表演歌曲，國語、台語、原住民語，所以選唱的歌是不同族群的方式，造型上有1樣東西非常有意義，那東西陪著她30多年，是1個配件。