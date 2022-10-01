2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

揭蔡其昌陣營假街訪、真抹黑！國民黨批民進黨秀下限

▲國民黨揭蔡其昌陣營自導自演。（圖／文傳會提供）
▲國民黨揭蔡其昌陣營自導自演。（圖／文傳會提供）

記者余祥／台北報導

2022-10-01 12:25:45

中國國民黨今（1）日召開記者會，文傳會主委洪孟楷、國民黨副發言人郭音蘭揭露民進黨台中市長候選人蔡其昌陣營涉及在網路媒體上發佈街訪影片，卻安插民進黨議員助理假扮一般路人發言攻擊台中市長盧秀燕，根本是自導自演的「假街訪、真抹黑！」國民黨要求民進黨主席蔡英文出來面對，不要持續秀選舉奧步下限。

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭音蘭指出，民進黨不但學歷是假的、論文是假的、民調是假的，如今連隨機街訪都是假的，這段街訪影片看似是台中市民評價市政，但影片當中所謂的紀先生、張先生其實都是台中市議員張耀中的助理、影片當中的劉先生則是民進黨籍台中市里長候選人劉東潤。

郭音蘭表示，影片中的人都只寫是民眾，但卻不敢告訴大家「里長候選人」等身分，假裝是隨機街訪而批評盧秀燕市長，他呼籲蔡其昌站出來講清楚說明白，到底這個企劃是誰做的？這些假路人是誰安排的？用這樣的假街訪帶風向的方式影響選舉，蔡其昌應出來道歉。

洪孟楷指出，網路媒體製作標題為「風向臺灣」的影片，但其中針對台中市民的街訪卻被踢爆，好幾位受訪者根本是民進黨議員的助理，更重要的是影片直到最後才遮遮掩掩的在右下角標上「DPP合作贊助」，合作贊助是否就是民進黨出錢給網路公司做街訪？民進黨在怕什麼？在遮掩什麼？為什麼不敢讓全國國人知道？原來民進黨的合作贊助就是自導自演，是假街訪、真抹黑。

洪孟楷質疑，這個影片在支持蔡其昌的社群中瘋傳，明明是民進黨議員助理假扮成一般的路人，卻刻意說成是雅虎街頭訪問台中市民，這不是抹黑，什麼才是抹黑？這樣的證據代表民進黨就是一條龍的造假，先由中央廚房合作贊助製作影片之後，再由特定群組轉發分享、造謠抹黑。

洪孟楷譴責蔡其昌陣營自導自演假街訪，被抓到還大言不慚，對得起台中市民？譴責民進黨中央及蔡英文主席不敢出來面對。過去有「假新聞」「假民調」「假派報」，現在還有「假街訪」，選舉奧步不斷、繼續秀下限，這就是民進黨要給台灣人民的政見？現在有「假街訪」以後就會有假政見、假政績，呼籲選民相信台中變好，堅定支持做事的人，讓台中市長盧秀燕連任。

盧秀燕將為柯志恩站台　蔡其昌：有空輔選沒空辯論市政？

媽媽市長盧秀燕錄影相挺　讚柯志恩五心級候選人

粉色總部尋找主委！盧秀燕發出召集令將組燕子兵團

國民黨稱「台中人不滿盧秀燕」是造假　民進黨譏：心虛了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀