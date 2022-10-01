揭蔡其昌陣營假街訪、真抹黑！國民黨批民進黨秀下限

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郭音蘭表示，影片中的人都只寫是民眾，但卻不敢告訴大家「里長候選人」等身分，假裝是隨機街訪而批評盧秀燕市長，他呼籲蔡其昌站出來講清楚說明白，到底這個企劃是誰做的？這些假路人是誰安排的？用這樣的假街訪帶風向的方式影響選舉，蔡其昌應出來道歉。
洪孟楷指出，網路媒體製作標題為「風向臺灣」的影片，但其中針對台中市民的街訪卻被踢爆，好幾位受訪者根本是民進黨議員的助理，更重要的是影片直到最後才遮遮掩掩的在右下角標上「DPP合作贊助」，合作贊助是否就是民進黨出錢給網路公司做街訪？民進黨在怕什麼？在遮掩什麼？為什麼不敢讓全國國人知道？原來民進黨的合作贊助就是自導自演，是假街訪、真抹黑。
洪孟楷質疑，這個影片在支持蔡其昌的社群中瘋傳，明明是民進黨議員助理假扮成一般的路人，卻刻意說成是雅虎街頭訪問台中市民，這不是抹黑，什麼才是抹黑？這樣的證據代表民進黨就是一條龍的造假，先由中央廚房合作贊助製作影片之後，再由特定群組轉發分享、造謠抹黑。
洪孟楷譴責蔡其昌陣營自導自演假街訪，被抓到還大言不慚，對得起台中市民？譴責民進黨中央及蔡英文主席不敢出來面對。過去有「假新聞」「假民調」「假派報」，現在還有「假街訪」，選舉奧步不斷、繼續秀下限，這就是民進黨要給台灣人民的政見？現在有「假街訪」以後就會有假政見、假政績，呼籲選民相信台中變好，堅定支持做事的人，讓台中市長盧秀燕連任。