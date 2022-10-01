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跨世代／外送員成法規孤兒？律師籲以產業層級思考現況

▲《NOWnews今日新聞》舉辦「NOWnews跨世代論壇」，邀請馮昌國、江雅綺、賴香伶、陳昱安齊聚討論。林調遜攝
▲《NOWnews今日新聞》舉辦「NOWnews跨世代論壇」，邀請馮昌國、江雅綺、賴香伶、陳昱安齊聚討論。林調遜攝

記者黃禹馨／台北報導

2022-10-01 16:30:22

外送比例日漸提高，尤其在經歷過疫情洗禮之後，仰賴外送平台已經成為大眾的新型生活型態，不過全國外送產業工會指出，現有的地方法規無論在薪資計算、外送員保險，以及消費糾紛方面，依舊沒有完善的法規，保障外送員的基本工作權益，因此希望能以制定專法的形式補足。《NOWnews今日新聞》今（1）日舉辦「NOWnews跨世代論壇」，就外送產業議題崛起，邀請各方專業人士就此議題進行討論。

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根據資策會消費者調查，曾經使用過外送平台的消費者就高達72%，甚至有8成民眾表示未來會繼續使用外送服務，不過在需求量提高的同時，外送員是否被視為是「勞工」角色，適用在勞基法的規範保護卻仍存疑。為此，全球外送產業公會理事長陳昱安表示，今年四月以後，台灣兩大外送平台的薪資計算不再透明，導致外送員薪資保障出現疑慮，加上外送員還有油錢、保養費等成本考量，這些都讓外送員的收入蒙上隱憂。

另外在外送員的交通事故部分，數據顯示2022年1月開始，八個月間就發生363件交通事故，不過在沒有勞基法保障的情況下，外送員可能需要自行追加保費以做到自我保護，為此，律師馮昌國澄清表示，其實外送夥伴都受過行前訓練，多數的外送情況都是安全的，民眾無須對外送交通產生過多疑慮，同時應該對外送夥伴多點包容，考量到送餐時長並非只是外送員的責任歸屬，或許也能以此降低外送員的違規案例。

另外在消費糾紛問題上，臺灣海洋大學法律與政策學院副教授江雅綺表示，平台目前以低成本、科技化的方式，處理消費爭議，包括消費者對勞動者的考評、客訴，都是用自動化的機制在回覆，省去人為介入處理勢必會有不夠公平的狀況出現，為此立委賴香伶指出，如果要以在形式上面保護外送員的糾紛權益，設立專法或許能比一般法規更能直接面對這些問題。

針對外送員專法制定問題，馮昌國總結，政府應該要把這個外送平台問題，上升到產業層級問題來考慮，這不是討論特定勞動人員的問題，而是一個新時代的趨勢狀況，尤其台灣是個科技立國的國家，用新的思維思考專法制定才是正確的方向。

《NOWnews今日新聞》打造屬於所有網友的倡議平台「CROSSROAD跨世代」，讓對社會議題有想法的民眾能夠凝聚共識，促進社會發展，喜愛參與公共政策討論的網友們，只要在跨世代提出你認為需要被討論的重大提案，經由網路群眾附議後，NOWnews就會進行追蹤報導，甚至舉辦小型論壇來增加議題輿論關注度與交流空間。

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