跨世代／外送員成法規孤兒？律師籲以產業層級思考現況

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另外在外送員的交通事故部分，數據顯示2022年1月開始，八個月間就發生363件交通事故，不過在沒有勞基法保障的情況下，外送員可能需要自行追加保費以做到自我保護，為此，律師馮昌國澄清表示，其實外送夥伴都受過行前訓練，多數的外送情況都是安全的，民眾無須對外送交通產生過多疑慮，同時應該對外送夥伴多點包容，考量到送餐時長並非只是外送員的責任歸屬，或許也能以此降低外送員的違規案例。
另外在消費糾紛問題上，臺灣海洋大學法律與政策學院副教授江雅綺表示，平台目前以低成本、科技化的方式，處理消費爭議，包括消費者對勞動者的考評、客訴，都是用自動化的機制在回覆，省去人為介入處理勢必會有不夠公平的狀況出現，為此立委賴香伶指出，如果要以在形式上面保護外送員的糾紛權益，設立專法或許能比一般法規更能直接面對這些問題。
針對外送員專法制定問題，馮昌國總結，政府應該要把這個外送平台問題，上升到產業層級問題來考慮，這不是討論特定勞動人員的問題，而是一個新時代的趨勢狀況，尤其台灣是個科技立國的國家，用新的思維思考專法制定才是正確的方向。
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