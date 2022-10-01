2022臺北時裝週「Beauty前夜祭」！熱門保養、彩妝大方送

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【Beauty 前夜祭精彩亮點】
（一）14:30 - 15:30 Get Ready With Me：GEmma 吳映潔＆「Ozone」 IG連線直播
（二）18:30 - 19:00 Beauty 前夜祭開幕：GEmma 吳映潔＆「Ozone」＆VOGUE 美容總監 王正芳。信義香堤廣場與大家見面
（三）19:00 - 19:30 Beauty 前夜祭帶你逛：GEmma 吳映潔＆「Ozone」＆VOGUE 美容總監 王正芳。新光三越台北信義新天地
（四）20:00 - 21:00 內行人逛百貨：VOGUE 美容總監 王正芳 ＆ 專業彩妝師 Zoe 老師。新光三越台北信義新天地A8、A11
【Beauty 前夜祭限定體驗優惠】
CLARINS 克蘭詩
10/1（六）19:00後，於VOGUEVibe Studio 拍照打卡，公開分享至個人社群並加上指定＃：#BeautyNightOut #Beauty前夜祭 #VOGUEBNO，即可憑 VOGUE 美唇章、追蹤克蘭詩官方IG @clarinstw 至櫃上兌換『試用包』乙份（數量有限，送完為止）。
A11：眼霜東西軍體驗組（內含 賽車眼霜3ml + 黃金亮眼萃0.9ml*3）
A8：唇油小卡（#03艷紅櫻桃）+ 24H持久霧光粉底 #103N 1ml
Estee Lauder 雅詩蘭黛
10/1（六）19:00後，於 #VOGUEVibe Studio 拍照打卡，公開分享至個人社群、加上指定＃：#BeautyNightOut #Beauty前夜祭 #VOGUEBNO，並@esteelaudertw、追蹤@esteelaudertw與加入雅詩蘭黛LINE帳號，即可兌換『小棕瓶7ml＋無敵膠原霜5ml』乙份（限30份，數量有限，送完為止）。
Helena Rubinstein 赫蓮娜
10/1（六）19:00後， #VOGUEVibe Studio 拍照打卡，公開分享至個人社群並加上指定＃：#BeautyNightOut #Beauty前夜祭 #VOGUEBNO，於A8櫃點完成體驗諮詢並填寫客卡，追蹤赫蓮娜官方IG @helenarubinstein_tw 及加入HR 官方LINE帳號，即可兌換『明星體驗禮』乙份（限50份，數量有限，送完為止）。
KANEBO
10/1（六）19:00後，於 #VOGUEVibe Studio 拍照打卡，公開分享至個人社群並加上指定＃：#BeautyNightOut #Beauty前夜祭 #VOGUEBNO，即可憑 VOGUE 美唇章靠櫃、加入 KANEBO 官方line@兌換 『KANEBO 大K體驗禮』乙份（數量有限，送完為止）。
SHISEIDO 資生堂東京櫃
10/1（六）19:00後，於#VOGUEVibe Studio 拍照打卡，公開分享至個人社群並加上指定＃，即可憑 VOGUE 美唇章靠櫃、填寫品牌表單兌換 『ELIXIR怡麗絲爾 超澎彈明星隊 全系列體驗包6件組』乙份（數量有限，送完為止）。
德國AB(Augustinus Bader Taiwan)
10/1（六）19:00後，於 #VOGUEVibe Studio 拍照打卡，公開分享至個人社群並加上指定＃：#BeautyNightOut #Beauty前夜祭 #VOGUEBNO，即可憑 VOGUE 美唇章至櫃上兌換 『AB 藍霜試用包』乙份（限100份，數量有限，送完為止）。
Japhne
10/1（六）19:00後，於 #VOGUEVibe Studio 拍照打卡，公開分享至個人社群並加上指定＃：#BeautyNightOut #Beauty前夜祭 #VOGUEBNO，即可蓋 VOGUE 美唇章並獲得『1%神經醯胺面膜 / 馬祖海帶面膜乙片』（款式隨機、限量200份，數量有限，送完為止）。
10/1~10/16 活動期間，憑VOGUE 美唇章或 Beauty前夜祭活動專屬網頁，可享：靠櫃體驗並綁定LINE會員可兌換試用包乙份 (每人限兌換乙次、數量有限，送完為止）。Beauty前夜祭特別限定優惠組合（每人限購乙組），內含：1%醯胺面膜乙盒、馬祖海帶面膜乙盒、海奇蹟曬後修護面膜乙盒，價值NT$2,860，BNO優惠價NT$2,000。
LA MER 海洋拉娜
10/7-10/9期間，於A8櫃點打卡，上傳貼文， #海洋拉娜信義A8並追蹤海洋拉娜IG @lamertaiwan，即享水凝霜3.5ml（每日限30名）。同期間，於櫃檯消費任一產品即享護手霜30ml，滿一萬再贈直導膜單片 (數量有限，送完為止）。
GUERLAIN 嬌蘭
10/7-10/10期間，於A8櫃點體驗新品「24K純金粉底」，並綁訂官方LINE帳號，即享『24K純金粉底 3ml』乙份（隨機質地及色號，每日限量20名）；同期間任一消費，再享『皇家蜂王乳平衡油3G 5ml』乙份（數量有限，送完為止）。
ELEMIS
10/1-10/10期間，百貨營業時間 V 粉靠櫃即可享：靠櫃體驗並完成品牌綁定，即可兌換『7日美肌禮』乙份。(數量有限，送完為止）；同期間，於櫃檯消費任一產品即加贈精油卸妝膏20g；獨家購買入門特惠組合：新光三越A11限定: 海洋膠原精油卸妝組，買100g送20g。
NU SKIN
Nu Skin x #VOGUEVibe Studio 拍照分享拿好禮！於活動期間9/23~10/16，每週五、六、日及國慶假期16:30~20:30參與現場活動，即可獲得「夾娃娃抽獎機會乙次」，最大獎 LumiSpa®iO 智慧基礎套裝 （價值NT$7,860）與其他精美好禮。
荷麗美加
9/24＆25、10/1＆10/2、10/8＆10/9 三個週末，百貨營業時間於 Studio 品牌拍照背板 拍照打卡，公開分享至個人社群並加上指定＃：#BeautyNightOut #Beauty前夜祭 #VOGUEBNO，即可憑 VOGUE 美唇章兌換『荷哩扭扭樂扭蛋代幣』一枚，玩扭蛋乙次 。
FIJI Water
10/1 於 #VOGUEVibe Studio 拍照打卡，公開分享至個人社群並加上指定＃：#BeautyNightOut #Beauty前夜祭 #VOGUEBNO，並標註 #FIJIWater 及 #FIJIWaterTW，即可憑 VOGUE 美唇章至品牌攤位兌換『FIJI Water, 斐濟天然深層礦泉水500mL』乙瓶（數量有限，送完為止）。