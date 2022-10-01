民進黨政府介入鏡電視爭議 柯文哲：空開透明的話就死了
鏡電視近日傳出府院施壓爭議，時任鏡電視董事長裴偉在召開股東會時的錄音檔也被揭露，內容直指民進黨政府相關黨政高層介入執照審議流程，引發社會各界議論。對此台北市長柯文哲今（1）日在接受訪問時表示，現在人家是指控總統跟行政院長操控媒體，「都不講話就是默認，也不採取任何行動，態度就是『不然你是要怎樣？』太傲慢了啦！」
柯文哲今日上午與新北市長侯友宜，於新北市空軍三重一村參與眷村文化節相關活動，並於會後接受媒體訪問。被問到鏡電視相關爭議，柯文哲則嚴正表示，鏡電視這件事是一件很嚴肅的事，「理論上如果裴偉這樣講，小英總統應該出面告他，蘇貞昌應該馬上啟動司法調查，讓檢察官介入。」柯文哲說，現在人家指控你們總統跟行政院長直接在控制媒體，這個是很嚴重的控訴。
「但現在每個人不是不講話就是默認，不然也不採取任何行動，態度就是『不然你是要怎樣？』太傲慢了！」柯文哲說，做事情不能這樣，感覺相當「欺人太甚」，台灣人都看在眼裡，只會覺得民進黨政府怎麼會這麼傲慢。
對此一旁的侯友宜也忍不住直言，民進黨政府只要把一切公開透明展示給大家檢視就好了，這才是最重要的，「到底問題出在哪裡，只要願意公開透明大家來看就好了。」侯友宜語畢，柯文哲馬上在一旁打趣表示「公開透明就死掉了」，說完後不禁笑了出來，而此番說法一出也同樣讓侯友宜忍不住哈哈大笑。