正忠排骨飯登入設計中島 倉十快閃店首賣限量「潮排」
高市府經發局配合台灣設計展在高雄舉辦，結合台灣設計研究院與無氏製作設計能量，與在地知名品牌正忠排骨合作打造「排骨君GOODBOY」識別系統及專屬排骨體，日前亮相廣獲好評，今（1）日宣布將於設計中島大港倉十、棧七庫推出快閃店及正忠排骨君餐車，每日推出5款限量便當及首創「潮排」販售，展現充滿設計感的味覺與視覺新體驗。
經發局長廖泰翔今指出，市府成功爭取台灣設計展睽違十年回到高雄舉辦，配合「台灣設計、設計台灣」主題，將蓬萊商港區轉型成為設計中島，推動在地品牌再造，選擇高雄最具代表性的便當店「正忠排骨飯」打造示範案例，藉由導入全新客製的排骨字體與識別系統，為老品牌創造話題，帶動設計風氣，展現高雄的設計能量與正向影響力。
正忠排骨創辦人王致中表示，正忠自1991年在高雄開業以來都使用國產雞、豬肉品，嚴選本土在地食材，而設計展期間所販售的便當有別店面傳統料理方式，特地從德國引進米其林餐廳專用智能專業蒸烤箱，由專業團隊精心調製配菜食材，採低油、低鹽的蒸烤料理，鎖住蔬菜本身的鮮甜與營養，減少身體負擔又能滿足民眾味蕾。
王致中特別介紹此外設計展使用的特製四方形餐盒是可生物分解的甘蔗纖維材質，可防水防油且安全無塗層，通過SGS、FDA認證，從三餐導入全球ESG永續目標，落實企業社會責任。此外防油紙袋、塑膠背心袋、門市店卡、正忠紅茶等相關包裝也都印上排骨君企業識別，都將在設計展展場亮相。
經發局指出，正忠排骨運用「排骨君GOODBOY」識別系統於倉十設快閃店，即日起推出限量、整塊比手大的「潮排」，首創鮮嫩排骨搭配新鮮生菜，口感完美平衡，還有超限定版「蔬食植物滷排」便當。此外另打造復古餐車，10月7日起在棧七庫每日推出5款限量便當，平日午晚餐各限量200個、假日則各限量400個，搭配正忠紅茶、鮮奶茶再享10元優惠，歡迎觀展民眾把握機會，用行動支持在地創新美食。