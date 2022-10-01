街訪影片燒熱台中選戰！昌挺助理講心聲 燕盼君子之爭
國民黨踢爆「風向臺灣」網路影片，以民進黨議員助理冒充路人做街訪，大酸「我不知道盧秀燕做了什麼」、「空氣都沒有變啊」是自導自演的假街訪、真抹黑。這支影片為冷清多時的台中市長選戰丟入一顆火種，盧秀燕呼籲進行君子之爭、給孩子建立民主示範；蔡其昌則認為助理也是台中市民，講出盧秀燕做不好的心聲，不叫說謊造假。
國民黨台北市議員徐巧芯昨晚在臉書PO文問「有沒有『風向台灣-特別企劃』訪問到的『路人』，跟民進黨議員的助理們長得很像的八卦」？她指影片在台中街頭訪問路人對市長選舉的看法，好幾人説「不知道盧秀燕做了什麼」，其中有2人是民進黨議員張耀中的紀姓助理跟張姓司機，另1人是台中市議員黃守達的助理劉東潤，參選西區吉龍里長的劉東潤，臉書隨即被出征，藍綠陣營的網友整晚戰成一團。
國民黨文傳會主委洪孟楷今（1日）開記者會，指該支影片左上角標示「Yahoo tv」、「特別企劃」，直到最後才遮遮掩掩在右下角標示「DPP合作贊助」，「明明是民進黨議員助理假扮成一般路人，卻刻意說成是雅虎街頭訪問台中市民，這不是抹黑，什麼才是抹黑？」
洪孟楷表示，該影片在支持蔡其昌的社群瘋傳，先由中央廚房合作贊助製作影片，再由特定群組轉發分享。「原來民進黨的合作贊助就是自導自演、就是一條龍的造假」。
盧秀燕今跑市議員輔選行程時被問及此事，她表示：「選舉希望是君子之爭，給孩子建立一個良好的民主示範。」
蔡其昌則連說2次「議員助理同時是台中市民，身份並沒有問題，如果身份要被揭露我也贊成，重點在講的對不對，我覺得講得很好！」他說，這4年的確空氣沒有改善、重大建設也停擺，盧秀燕承諾的事情很多都沒做到，「天下、遠見的調查都是敬陪末座，她真的是做得不好，市民講出心聲，不叫說謊造假」。
蔡其昌表示，自己陣營和雅虎沒有任何合作委託案，「說我們出錢出資就是抹黑，要負法律責任」。